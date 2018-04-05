محمد بن راشد يلتقي أبناء القبائل المشاركين في مهرجان سباقات الهجن العربية الأصيلة

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" - ظهر اليوم - أبناء القبائل من ملاك ومضمري الهجن العربية الذين شاركوا بإبلهم في المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي أسدل الستار على فعالياته في منطقة المرموم بدبي للموسم 2017 / 2018.

وتبادل سموه وأبناء القبائل الحديث حول المهرجان الذي تشارك فيه خيرة الإبل العربية من دولة الإمارات وبعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ملاك ومضمري الإبل على انتهاء الموسم.. مؤكدا سموه أن مهرجانات السباقات التراثية الأصيلة ستستمر مادمت الحياة تنبض وذلك لتظل رياضة الأجداد والآباء متجذرة في رحم أرض دولتنا الحبيبة وفي أوساط أبناء شعبنا وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل وتحفزهم على التشبث بتراثهم العريق والتنافس فيما بينهم من خلال هذه المهرجانات التي ترصد فيها جوائز مالية وعينية كل موسم للفائزين والمتميزين الذين يكون همهم الأول الفوز بالناموس الذي يبعث الفخر والاعتزاز في نفوس أبناء القبائل والتباهي بهذا الشرف العظيم بين أبناء جلدتهم.

وقال سموه مخاطبا إخوانه من أبناء القبائل: أنتم تحملون رسالة زايد الوالد المؤسس " طيب الله ثراه " إلى الأجيال اللاحقة من أبنائكم وأبناء قبائلكم والمتمثلة في قوله رحمه الله تعالى " من لا ماض له لا حاضر له ولا مستقبل ".

إلى ذلك .. أعرب أبناء القبائل عن تقديرهم الكبير وولائهم لقيادتهم الرشيدة التي لا تبخل في العطاء والرعاية لأبناء وبنات شعبها.. مثمنين عاليا لفتة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حرصه على اللقاء بهم في ختام موسم سباقات الهجن وتبادله التهاني معهم بهذه المناسبة ما يؤكد متابعة سموه الدؤوبة لشؤون أبناء شعبه في الحضر والبادية كي يظلوا على تواصل مستمر فيما بينهم من أجل توطيد العلاقات الأسرية والاجتماعية والوطنية بين مختلف فئات الشعب ومكونات المجتمع الإماراتي .. داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لما يوليه وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اهتمام ورعاية كريمة لأبناء وبنات شعبهم على مساحة الوطن العزيز.