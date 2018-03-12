إيقاف الدوري اليوناني لنزول رئيس نادٍ الملعب مسلحاً

قررت اليونان اليوم الاثنين إيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم إلى أجل غير مسمى بعد خروج الأوضاع عن السيطرة خلال المباراة بين باوك وأيك مساء أمس الأحد ونزول مالك باوك إلى أرض الملعب وهو مسلح.

وقال جيورجيوس فاسليليديس، نائب وزير الثقافة والرياضة: "قررنا إيقاف بطولة الدوري، وسيستمر توقف البطولة حتى يتم التوصل لصيغة تقبل جميع الأطراف بشروطها وقواعدها".

وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نزول بعض الأشخاص أرض الملعب، ومن بينهم إيفان سافيديس، مالك باوك، الذي كان من الواضح إنه كان يحمل مسدساً للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه، بينما كان الفريقان متعادلين من دون أهداف في الدقيقة قبل الأخيرة.

وفي البداية ألغي الهدف بداعي التسلل لكنه احتسب بعد ذلك ليفوز باوك.