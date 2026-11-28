

توّج الإماراتي راشد الحبسي بلقب «بطل الأبطال» للفيزيك، بعدما أحرز ذهبية فئة الرجال لطول 174 سم، في افتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة «الماجد كلاسيك» الدولية لبناء الأجسام، اليوم السبت، في صالة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام.



وتنظّم صالة الماجد الرياضية البطولة بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55، بمشاركة نحو 300 لاعب من مختلف دول العالم، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 400 ألف درهم.



حضر المنافسات ومراسم التتويج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبدالعزيز الماجد، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سفير بناء الأجسام في الوطن العربي



300 لاعب

وقال محمد الماجد: يسعدنا أن تجمع النسخة الأولى من البطولة في دبي نحو 300 لاعب من مختلف دول العالم، بالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ55. أردنا أن نتيح للاعب الإماراتي فرصة خوض منافسة دولية على أرضه وأمام جمهوره، وأسعدني أن أرى لاعبنا الإماراتي راشد الحبسي يتوّج بلقب بطل الأبطال بين الفائزين بالفئات الست، وأشكر الاتحادين الإماراتي والدولي على إشرافهما على البطولة، والجمهور الذي حضر وساند اللاعبين.



شهدت منافسات اليوم الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدّم اللاعبون مستويات بدنية وفنية عالية على منصة العرض. وأشرف على التحكيم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الغيص الزعابي، وممثل الاتحاد الدولي، الحكم الدولي الباكستاني ساجد أحمد، والحكمة الفنلندية لي ليا، بمشاركة نخبة من الحكام الدوليين.



النتائج

وأسفرت نتائج فئة الفيزيك المفتوحة للشباب من 15 إلى 23 عاماً عن فوز محمد الخليل بالمركز الأول، وحلّ أحمد عبدالله أحمد النقبي ثانياً، وحمد محمد النقبي ثالثاً. وفي فئة الماسترز المفتوحة لعمر 40 عاماً فما فوق، جاء نادر فيليب جرجس أولاً، وأحمد مصطفى عمر ثانياً، وهيثم محمد عزت ثالثاً.



وفي فئة الرجال حتى 170 سم، أحرز عبدالله أيمن عبدالله الشوابكة المركز الأول، تلاه مصطفى حسين أحمد حسين محمد ثانياً، وأحمد التميمي ثالثاً. وفي فئة الرجال حتى 174 سم، حلّ راشد الحبسي أولاً، وأحمد سهيل يونس ثانياً، وأمير مصطفى جابر محمد ثالثاً.



وفاز محمد طارق رشاد عفيفي بالمركز الأول في فئة الرجال حتى 178 سم، وجاء سالم أبوالماجد السليماني ثانياً، وعلي حسن ثالثاً. وفي فئة الرجال فوق 178 سم، حلّ محمد حسن محمد رضوان أولاً، وسياكا دياباتي ثانياً، ومحمد خالد محمود ثالثاً.



وفي ختام منافسات الفيزيك، اشتد التنافس على المراكز الأولى في الفئات الست على لقب «بطل الأبطال»، الذي أحرزه الإماراتي راشد الحبسي، وحلّ الأردني عبدالله أيمن عبدالله الشوابكة ثانياً، والمصري محمد طارق رشاد عفيفي ثالثاً.