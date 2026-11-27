يسهم معرض العين للصيد والفروسية 2026، الذي انطلق برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وتنظّمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، في الاحتفاء الاستثنائي بالتراث الإماراتي، وصون الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال الجديدة.

كما يوفر الحدث منصة للتواصل المباشر بين المصنعين والموردين والخبراء والمهتمين، وحتى الزوار، بما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات، ويتيح الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات والممارسات المستدامة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة والأنشطة الخارجية.

وأكد نخبة من المتحدثين الذين التقتهم «البيان»، بأن معرض العين الدولي للصيد والفروسية تحول من فعالية متخصصة إلى منصة دولية تستقطب آلاف الزوار والمشاركين، وأسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية لعشاق الصقارة والفروسية والتراث والأنشطة الخارجية.

وقال محمد عبدالله، مالك نادي العاصمة للفروسية: تتجلى الفروسية في معرض العين للصيد والفروسية كأكثر من مجرد هواية أو رياضة تراثية، فهي تمثل جسراً حيوياً يربط هوية المجتمع الإماراتي بجذوره العميقة، فحضور الخيل في هذا المحفل ليس استعراضاً للجمال فحسب، بل يمتزج صهيل الخيول بروح التحدي والفروسية، ما يحول المعرض إلى ساحة لاستشراف مستقبل الحفاظ على الموروث.

من جهته، يفرض مجلس أبوظبي الرياضي أجندة طموحة تهدف إلى تحويل ممارسات الصيد والفروسية إلى رياضات منظمة ذات معايير عالمية، ما يسهم في تعزيز مكانة العين وجهة رئيسية للرياضات النوعية. هذه الخطوة تعكس رؤية ثاقبة تدرك أن التنافسية العالمية تتطلب الحفاظ على الجذور الثقافية مع تبني أحدث التقنيات الرياضية والإدارية، وهو ما يمنح الحدث بعداً اقتصادياً ورياضياً يتجاوز الطابع الاحتفالي المعتاد.

وقال سعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي: يشارك المجلس في معرض العين الدولي للصيد والفروسية من خلال عدد من الأندية التابعة تحت مظلته، أردنا فعلياً أن نكون جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الرياضية الاستثنائية في منطقة العين، سواء في تنظيم الرياضات التراثية، أو الرياضات الدولية من خلال الترويج للأندية التابعة للمجلس.

كما أشاد رامي كايد، مدير وحدة استقطاب الطلبة بجامعة العين، بأهمية معرض العين الدولي للصيد والفروسية منصة تجمع المؤسسات والجهات المتخصصة في الصيد والفروسية والرياضات التراثية، وذلك بمشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، إلى جانب فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة.

وأوضح الدكتور ناصر الريامي، مستشار بمجموعة إكثار، بأنه يشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في المعرض بالتعاون مع مجموعة إكثار، لتسليط الضوء على جهود برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى، استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. ومن خلال هذه المشاركة، نستعرض كيف تتكامل جهود الحفاظ على الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي مع البحث العلمي والابتكار والتعليم وبناء الكفاءات. فمجموعة إكثار تعمل على الحفاظ على الحياة الفطرية وصون التنوع البيولوجي، من خلال خبراتها العلمية والفنية والميدانية.

أما أويكوس للجينوم، فهي الذراع المتخصصة في علوم الجينوم لدى مجموعة إكثار، وتوظّف تقنيات تحليل الحمض النووي والمعلومات الوراثية لفهم الكائنات الحية وتنوّعها، ودعم الجهود والقرارات المرتبطة بحمايتها والحفاظ على تنوّعها الوراثي.

وواصل: تكمّل المهمة أكاديمية أبوظبي للطبيعة، بالتركيز على الاستثمار في الإنسان وبناء الكفاءات، عبر برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة الميدانية والمهارات التطبيقية، لإعداد جيل جديد من المتخصصين والقيادات البيئية.

مضيفاً: ومن خلال جناحنا، نقرّب المفاهيم للجمهور بتجارب تفاعلية تناسب الكبار والصغار، ونوضّح كيف يرتبط البحث العلمي بالتعليم والعمل في الميدان. ورسالتنا أن الحفاظ على الطبيعة مسؤولية مشتركة، وبالعلم والمعرفة وتأهيل الكفاءات نسهم في صون إرثنا الطبيعي للأجيال القادمة.