

من قلب بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، برز اسم الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان كظاهرة رياضية استثنائية في الحدث، متجاوزاً بمهارته سنوات عمره ليخط لنفسه مساراً واعداً بين أبطال النخبة.. ولا يكتفي هذا الشبل بمجرد المشاركة في البطولات المحلية، بل حمل معه تركيزاً حاداً وانضباطاً ينم عن شغف حقيقي بهذه الرياضة النبيلة، حيث تحولت حركاته والسيف بين يديه إلى لغة تواصل فريدة تعكس قوة العزيمة وطموح جيل لا يعرف المستحيل.



وفي تصريح خاص لـ «البيان»، أكد الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، أن مشاركته الأخيرة في بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، جعلته أشد حرصاً على مواصلة مسيرته الصاعدة في اللعبة، خاصة وأن الداعم الأول له هو والده سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.



وقال الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان: تعلمت أن الاستثمار في الموهبة والالتزام قي الرياضة هما أساس الطريق الأمثل لصناعة أبطال المستقبل، ومع كل انتصار أحققه في البطولات المحلية، أحرص على ترسيخ مكانتي كقوة صاعدة في عالم المبارزة، واضعاً نصب عينيّ أحلام الوقوف على منصات التتويج الدولية، لا سيما أن الإرادة القوية قادرة على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس يتسم بالاحترافية والريادة.



وحول تميز الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، في مسيرته الصاعدة وهو ما يمثل نموذجاً ملهماً للنشء في دولة الإمارات، قال: لا أفوت ساعات التدريب في الصالة وأكون حريصاً على الاستفادة من المدربين، المبارزة ليست مجرد قوة بدنية، بل هي مثل رياضة «الشطرنج» تتطلب سرعة بديهة وقدرة فائقة على قراءة تحركات الخصم قبل أن تبدأ لحظة اتخاذ القرار، وأعتقد أن أي لاعب يدرك هذا الأمر سيصبح بطلاً لا يهاب المواجهة.



ولعل تألق الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان، في البطولات المحلية للمبارزة ليس مجرد صدفة، بل هو ثمرة تدريبات مكثفة وإصرار على ملامسة التميز في كل جولة، ما جعله محط أنظار المدربين والمتابعين على حد سواء.



كما يجسد في حضوره روح الرياضي الطموح الذي يدرك أن المبارزة ليست مجرد مبارزة جسدية، بل هي صراع ذهني يتطلب سرعة بديهة وتخطيطاً استراتيجياً، وهو ما يطبقه ببراعة في كل نزال يخوضه تحت أضواء البطولات.