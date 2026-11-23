كشفت باريس فيوري، زوجة الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أن زوجها تم تشخيصه بمرض الفصام بعد أشهر قليلة من تتويجه بطلاً موحداً للعالم في الوزن الثقيل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فيوري حقق مفاجأة مدوية عندما تغلب على الأوكراني فلاديمير كليتشكو في دوسلدورف في نوفمبر 2015، لينهي فترة هيمنته الطويلة على عرش الوزن الثقيل، لكنه دخل بعدها في نوبة اكتئاب، وكشف مؤخراً أنه كان يسمع أصواتاً داخل عقله.

وتحدث فيوري عن معاناته في فيلم وثائقي جديد تعرضه منصة «نتفليكس» اعتباراً من الجمعة المقبلة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام مواطنه أنتوني جوشوا في نزال أطلق عليه «معركة بريطانيا»، والمقرر إقامته في كارديف يوم 11 ديسمبر.

وقال فيوري: «لا تستطيع الكلمات وصف الظلام الذي كنت أعيش فيه. لقد خرجت من جحيم حقيقي، وكنت أعتقد بنسبة 100% في بعض الأحيان أنني سأنتهي في غرفة مبطنة، والباب مغلق علي، وكان ذلك يخيفني بشدة».

وأضاف: «كنت أستيقظ في الليل، وكان القلق يشل حركتي، ولم أكن قادراً على التغلب عليه، وكنت قد وصلت إلى حالة سيئة للغاية، لذلك ذهبت لرؤية طبيبة نفسية في لندن».

وتابع: «طرحت علي كماً هائلاً من الأسئلة، وكانت إجاباتي تتوافق مع كل الأعراض، أياً كان ما كنت أعاني منه، سواء الاكتئاب أو القلق أو اضطراب ثنائي القطب».

وقالت باريس فيوري: «إنه مصاب بالفصام بدرجة بسيطة، وحتى في ذلك الوقت لم يدرك الأمر».

ولم يتردد فيوري في الحديث علناً عن معاناته النفسية منذ فوزه على كليتشكو، وهي الفترة التي ابتعد خلالها عن الملاكمة لما يقرب من ثلاثة أعوام، وزاد وزنه بشكل كبير، بينما كان يصارع أفكاراً انتحارية وإدمان الكحول.

وقال الملاكم البالغ من العمر 38 عاماً: «وصل الأمر إلى درجة أنني كنت أسمع أصواتاً داخل عقلي. لم أكن أستطيع الجلوس وإجراء محادثة، لأنني كنت أسمع أشياء في رأسي».

وأضاف: «أعتقد أن نقطة التحول في حياتي جاءت خلال ليلة عيد الهالوين عام 2017، عندما خرجت وكنت محرجاً من شكلي، كنت بحالة مزرية بسبب وزني الزائد، وكنت أرتدي زياً ضخماً عبارة عن بدلة هيكل عظمي تتوهج في الظلام، ظناً مني أنه لن يتعرف على أحد بفضلها».

وختم: «نظرت حولي ورأيت الشباب من حولي، وفكرت: لقد كان العالم بين يدي، لكنني أهدرت كل شيء. والآن أصبحت مجرد شخص بدين للغاية، ومدمن على الكحول».