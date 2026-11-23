نظّمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بطولات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمؤسسات - سيدات، بهدف تعزيز المشاركة الرياضية، وترسيخ روح المنافسة والتعاون بين المؤسسات وبلا مبالغة، فإن هذه البطولات تعد تحديداً علامة فارقة في المشهد الرياضي النسائي في دولة الإمارات، حيث نجحت في تحويل التنافس التقليدي إلى منصة متكاملة لتمكين المرأة.





لا تقتصر هذه البطولات على كونها مجرد منافسات، بل هي تجسيد لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية، وكسر الحواجز التي قد تحول دون ممارسة المرأة للنشاط البدني في ظل ضغوط الحياة المهنية.

ليس هذا فحسب، إذ تميزت تلك البطولات بمستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية، ما منح المشاركات المتنافسات فرصة لاكتشاف مواهبهن الرياضية وتنميتها في إطار تنافسي شريف. إن إقبال المؤسسات على المشاركة يعكس وعياً متزايداً بأهمية الرياضة في تعزيز الصحة النفسية والجسدية للموظفات، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والترابط الاجتماعي داخل فرق العمل، ما يجعل الأكاديمية شريكاً استراتيجياً في بناء مجتمع نسائي حيوي ونشط.

نموذج ملهم

تمثل بطولات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمؤسسات - سيدات، نموذجاً ملهماً للريادة في دعم الرياضة النسائية، حيث تسهم في تخريج بطلات يمتلكن الروح القيادية والانضباط، كما أن استمرارية هذه البطولات تؤكد التزام أكاديمية فاطمة بنت مبارك الراسخ بدعم رياضة المرأة، وتوفير كل الإمكانات لضمان وصولها إلى منصات التتويج، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في دعم وتمكين المرأة رياضياً.

زخم رياضي

كما يجب التنويه إلى أن الأثر الحقيقي لهذه البطولات يكمن في تغيير القناعات، بمعنى أن الأكاديمية اليوم ليست فقط صانعة للرياضيات البطلات، بل هي صانعة للتاريخ. فاستمرار هذا الزخم الرياضي يؤكد أن المرأة الإماراتية لم تعد تنتظر الفرصة، بل تصنعها وتنتزعها بجدارة، لتثبت أن الريادة في الرياضة هي انعكاس طبيعي لريادة الدولة في كل القطاعات.