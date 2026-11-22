أكدت اليازية السويدي، مدير إدارة رياضة المرأة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن المبادرات التي تنفذها المؤسسة تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المجتمع، من خلال الشراكات مع الجهات التعليمية والمجتمعية.

وقالت: «نركز على إيجاد مسارات واضحة تربط بين المشاركة الرياضية واكتشاف المواهب وتنميتها، بدءاً من برامج الحضانات والطفولة المبكرة، وصولاً إلى الأندية. ونعمل على تطوير آليات متابعة تقدم المشاركات وتوجيههن نحو البرامج المناسبة لقدراتهن واهتماماتهن، بما يدعم استمراريتهن في ممارسة الرياضة، ويهيئ الموهوبات منهن للانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً».

وعززت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال عام 2026 حضور مبادراتها الرياضية والمجتمعية، من خلال التوسع في البرامج الموجهة للأطفال والفتيات، واستحداث أنشطة رياضية جديدة، وتنظيم بطولات وتجمعات تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسات، ضمن منظومة متكاملة تبدأ من الطفولة المبكرة، وتمتد إلى الرياضة المدرسية والحاضنات الرياضية، وصولاً إلى توفير فرص الانضمام إلى الأندية ومواصلة التطور الرياضي.

وشهد العام تطوراً في نطاق المبادرات وتنوع الرياضات المقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يدعم جهود المؤسسة في إتاحة فرص أوسع لممارسة الرياضة، واكتشاف القدرات الرياضية وتنميتها في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

رياضة الطفل

واصلت المؤسسة خلال عام 2026 التوسع في مبادرة «رياضة الطفل في الحضانات»، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم الخاص، لترتفع أعداد الحضانات المشاركة من 16 إلى 33 حضانة، بزيادة 17 حضانة خلال العام، من أصل 40 حضانة مستهدفة، فيما استفاد من المبادرة أكثر من 1,800 طفل وطفلة. وتستهدف المبادرة الأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات، من خلال تعريفهم بثماني رياضات مختلفة، ضمن برامج تفاعلية تستند إلى الإثراء الحركي والذهني، وتسهم في تنمية المهارات الأساسية وغرس حب الحركة والنشاط الرياضي منذ السنوات الأولى.

وشهد العام تنظيم مهرجان حضانات الشارقة الأول في مركز النخبة لرياضة المرأة، الذي جمع 118 طفلاً وطفلة من حضانات السيوح والبديع وواسط، في أنشطة تجمع بين الحركة واللعب والمتعة.

وفي إطار استكمال المسار الرياضي للأطفال، واصلت المؤسسة تنفيذ مبادرة «رياضة الطفولة المبكرة»، المخصصة للفتيات من عمر أربع إلى سبع سنوات، حيث تجاوز عدد المستفيدات منها 350 مستفيدة في الشارقة والذيد وكلباء.

الحاضنات الرياضية

وفي إطار تطوير مبادرة «الحاضنات الرياضية»، التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة تحت مظلة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، شهد عام 2026 إضافة رياضة التجديف إلى قائمة الرياضات المتاحة للفتيات، في خطوة تهدف إلى تنويع فرص المشاركة وتوسيع نطاق البرامج التدريبية.

كما شهد العام تنظيم بطولتين وديتين بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركات لتطبيق المهارات المكتسبة خلال التدريبات، واكتساب الخبرة التنافسية وتعزيز الثقة بالنفس.

وتستهدف المبادرة الفتيات من عمر 6 إلى 17 عاماً، من خلال برامج تدريبية منظمة في مراكز رياضية ومجتمعية، بإشراف فني من الأجهزة الفنية التابعة لأندية الشارقة لرياضة المرأة، بما يسهم في التعرف إلى قدرات المشاركات، وتوفير فرص انتقال اللاعبات المؤهلات إلى الأندية لمواصلة تطوير مستوياتهن.

وسجلت المبادرة 918 مشاركة في برامجها خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات المتابعة الفنية، بما يعكس تنوع الأنشطة الرياضية المقدمة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

مدرسية ألعاب القوى

وعلى مستوى الرياضة المدرسية، واصلت المؤسسة خلال عام 2026 تنظيم البطولات والمبادرات الرياضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، بهدف اكتشاف القدرات الرياضية لدى الطالبات، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع فرص ممارسة الرياضات الأولمبية.

شهدت النسخة الثامنة من البطولة المدرسية القياسية لألعاب القوى، التي أقيمت في خورفكان، مشاركة 213 طالبة، فيما استضاف مركز النخبة لرياضة المرأة في الشارقة النسخة التاسعة بمشاركة 270 طالبة من 11 مدرسة.

وبإضافة مشاركات النسخة التاسعة، ارتفع إجمالي المشاركات في البطولة المدرسية لألعاب القوى منذ انطلاقها إلى 2,789 مشاركة على مدار تسع نسخ، في مؤشر على استمرارية المبادرة ودورها في تعزيز مشاركة الطالبات في المنافسات الرياضية.