أكد البريطاني لويس هاميلتون أنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع على عقد جديد مع فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، مشيراً إلى أنه حتى لم يفكر في التجديد الذي سيجعله مستمراً في فورمولا 1 لأكثر من 20 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هاميلتون، سيدخل سباقه رقم 401 في منافسات فورمولا 1، الأحد المقبل، في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، لكنه أعرب عن رغبته في أن يستمر في فورمولا 1 حتى العقد المقبل من أجل عودة الرياضة إلى أفريقيا والسباق الافتتاحي في رواندا.

وسوف يحتاج هاميلتون (41 عاماً) إلى عقد جديد بنهاية العام المقبل، لكن عند سؤاله عما إذا كانت المفاوضات بشأن الحصول على عقد جديد قد تبدأ في العطلة الشتوية، قال: «لا، أنا حتى لم أفكر في هذا الأمر».

وأضاف: «أنا في منتصف عقدي، تبدأ المفاوضات طبيعياً في وقت ما في العام الأخير، ولا أعلم متى سنبدأ تلك المفاوضات، ولكن ليس هناك حاجة للتحديث أو التفكير بشأن هذا حالياً».

ويدخل هاميلتون آخر ثلاثة سباقات هذا الموسم في محاولة لإنهاء البطولة في المركز الثاني خلف الإيطالي كيمي أنتونيللي، الذي أحرز اللقب قبل جولات عدة على النهاية، إذ يحتل الهولندي ماكس فيرستابن المركز الثاني حالياً، بفارق 18 نقطة أمام هاميلتون.