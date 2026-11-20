وافق اتحاد لاعبي التنس المحترفين، الجهة المشرفة على منافسات الرجال، اليوم الجمعة، على حزمة إجراءات جديدة تستهدف رفع إجمالي عوائد اللاعبين إلى أكثر من 350 مليون دولار سنوياً اعتباراً من عام 2028، ضمن خطة لتطوير توزيع المكافآت المالية، فيما أرجأ اتخاذ قرار بشأن مقترحات تعديل منافسات الزوجي إلى وقت لاحق من العام الجاري.

وتأتي الخطوة ضمن خطة «وان فيجن» الخاصة باللاعبين، التي تستهدف تعزيز العوائد المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، إذ من المتوقع أن يحصل اللاعبون المصنفون ضمن المئة الأوائل عالمياً على دخل سنوي لا يقل عن 1.1 مليون دولار اعتباراً من 2028.

كما تستهدف الخطة توفير دخل سنوي لا يقل عن 450 ألف دولار للاعبين المصنفين ضمن أول 175 مركزاً، و250 ألف دولار للاعبين ضمن أول 250 مركزاً.

ويتضمن البرنامج استثماراً مركزياً من اتحاد لاعبي التنس المحترفين يتجاوز 100 مليون دولار، يشمل صندوق مكافآت بقيمة 50 مليون دولار، ومكافآت خاصة بالتصنيف الختامي للموسم بقيمة 25 مليون دولار، إلى جانب 26 مليون دولار مخصصة لبرامج تقاعد اللاعبين.

ومن المتوقع أن تتجاوز عوائد اللاعبين نصف مليار دولار سنوياً عند إضافة الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى إلى المبالغ المخصصة من اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سترتفع قيمة صندوق المكافآت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 50 مليون دولار، مع أحقية اللاعبين الثلاثين الأوائل في الحصول على مكافآت في جميع بطولات الأساتذة الإلزامية من فئة ألف نقطة.

وتتضمن التعديلات إلغاء شرط المشاركة في خمس بطولات على الأقل للحصول على المكافآت، ما يتيح للاعبين الاستفادة منها اعتباراً من أول بطولة يشاركون فيها.

ومن المنتظر الإعلان مطلع العام المقبل عن جدول موسم 2028، الذي سيتضمن أسابيع مخصصة لفئات البطولات المختلفة، ضمن مساعي الاتحاد لتنظيم روزنامة المنافسات.

في المقابل، لا تزال المقترحات الخاصة بمنافسات زوجي الرجال قيد الدراسة، على أن يُتخذ قرار نهائي بشأنها قبل نهاية عام 2026.

وكانت «رويترز» قد ذكرت أن المقترحات تتضمن تقليص عدد الفرق المشاركة في القرعة الرئيسية لمنافسات الزوجي، وإعادة توزيع جزء من الجوائز المالية لصالح التصفيات ومكافآت الأدوار المبكرة في منافسات الفردي.