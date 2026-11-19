

وصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رياضة الجوجيتسو بأنها الرياضة الأولى في دولة الإمارات، لما أسهمت به في تحقيق الإنجازات العالمية، وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الرياضية الدولية، إلى جانب دورها التربوي في بناء شخصية الأطفال والناشئين، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام والثقة بالنفس. وذلك خلال مشاركته في تتويج عدد من اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى لفئة الأساتذة.



وأكد الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي لـ«البيان»، أن النجاحات التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية لم تعد تقتصر على حصد الميداليات والألقاب، بل امتدت إلى إعداد أجيال تتمتع بالقوة البدنية والتوازن النفسي والسلوك الإيجابي، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للرياضة تكمن في قدرتها على بناء الإنسان قبل صناعة البطل.



وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية: «تعكس النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة، التطور الكبير الذي بلغته اللعبة، مشيراً إلى أن هذا الحضور العالمي يرفع مستوى التنافس ويمنح اللاعبين الإماراتيين فرصاً مهمة للاحتكاك بأفضل المواهب والخبرات الدولية».



وأكد الشيخ عبدالله الشرقي أن الرعاية الكريمة التي تحظى بها البطولة أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، وتحويلها إلى وجهة تستقطب الأبطال والأندية والأكاديميات من مختلف القارات، بما يعكس نجاح الاستثمار الإماراتي في الرياضة، موضحاً أن مشاركة أكثر من 700 نادٍ وأكاديمية تمثل تحدياً تنظيمياً كبيراً، لكنها تؤكد في الوقت نفسه قدرة الكوادر الوطنية على إدارة الأحداث الرياضية الضخمة وفق أعلى المعايير.



وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الجوجيتسو منذ الصغر، باعتبارها مدرسة لتعليم الصبر وضبط النفس واحترام المنافس، مبيناً أن التدريب المنظم يساعد الطفل على اكتساب الثقة بالنفس، والتعامل مع التحديات بعيداً عن العنف والتنمر.



وأشار إلى أن الأسرة والمدرسة والأندية تتحمل مسؤولية مشتركة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تطوير المهارات الفنية والمحافظة على الصحة النفسية للأطفال، وعدم تحميلهم ضغوط النتائج المبكرة، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن أبطال الجوجيتسو يمثلون قدوة للأجيال الجديدة، ليس بإنجازاتهم فحسب، وإنما بما يقدمونه من نماذج في الالتزام والمثابرة والتواضع، معتبراً أن أعظم انتصار تحققه الرياضة هو إعداد جيل واثق من نفسه، يحترم الآخرين ويخدم وطنه.