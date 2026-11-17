



برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية، واستضافة الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، تعود بطولة ««SMK للتنس»» في نسختها الخامسة عشرة التي تُقام خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر المقبل في أبوظبي، مبرزةً مسيرتها في دعم المرأة الإماراتية في الرياضة، وتعزيز الثقة بالنفس والمهارات القيادية، وجمع الأجيال من خلال رياضة التنس.



منصة

في كل عام تتحول العاصمة أبوظبي إلى ساحة عالمية تكسر فيها نجمات التنس الصورة النمطية للرياضة النسائية، حيث لا تقتصر بطولة ««SMK للتنس»» على مجرد ضربات أو تكتيكات دفاعية على أرض الملعب، بل تتحول إلى منصة إثبات قوة وإرادة في قلب الشرق الأوسط، فحضور اللاعبات المصنفات عالمياً يضفي صبغة من التحدي التي تتجاوز التنافس الرياضي، لتصبح البطولة رمزاً للتمكين والانفتاح الذي تعيشه العاصمة، حيث تلتقي طموحات النجمات الصاعدات بخبرات المحترفات في صراع لا يعترف إلا بالأداء القوي والروح القتالية، وتكتسب الذكرى الـ15 من إطلاق البطولة أهمية خاصة مع الترحيب بلاعبات من المملكة العربية السعودية ودولة قطر للمرة الأولى، والتطلع إلى فصل جديد من الفرص المتاحة للمرأة في الرياضة.



رسالة

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان لـ«البيان»: الرعاية الكريمة من سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، مع الالتزام المستمر من شركائنا المؤسسيين، تبعث رسالة قوية حول أهمية الاستثمار في الرياضة النسائية، وعلى مدار الـ15 سنة الماضية، تطورت البطولة لتصبح أكثر بكثير من مجرد منافسة رياضية.. نعم، أصبحت منصة راسخة مخصصة لتشجيع المرأة الإماراتية على المشاركة في التنس، وتطوير قدراتها، واكتساب الثقة من خلال الرياضة التنافسية.



وأضافت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان: مع احتفالنا بالذكرى الـ15، طموحنا هو البناء على هذا الإرث، وإلهام جيل جديد من اللاعبات، وإثبات أن الرياضة النسائية تستحق نفس الالتزام بالجودة والفرص والتميز مثل أي حدث رياضي عالمي.



استقبال

وأضافت: إن استقبال لاعبات من دول مجلس التعاون الخليجي لأول مرة يمثل محطة مهمة في تطور البطولة «SMK للتنس»، بعد بناء أساس قوي لتنس المرأة الإماراتية، شعرنا أن هذه النسخة تمثل الفرصة المناسبة لتوسيع منصتنا لتشمل نساء من دول مجلس التعاون. هدفنا ليس مجرد إضافة منافسة إضافية، بل تشجيع الصداقات الرياضية، والتبادل الثقافي، وروابط أقوى بين النساء اللاتي يجمعهن شغف التنس. ونرى في ذلك خطوة أولى مهمة نحو تطوير البطولة لتصبح منصة إقليمية أوسع، مع الحفاظ على هويتها والتزامها بدعم الرياضيات الإماراتيات.



تجربة

كما أوضحت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، بأنه تم توسعة تجربة البطولة من خلال برنامج مدروس بعناية من أنشطة الصحة والعافية، وورش عمل تعليمية، ونقاشات تركز على تمكين المرأة، بالعمل مع العديد من الشركاء، وتقديم الفرص للضيوف لاستكشاف ومناقشة العديد من المواضيع الحيوية التي تتنوع بين الصحة البدنية والتطوير الشخصي، والقيادة وغيرها، كما تمت إضافة تجارب تفاعلية وأنشطة ثقافية ومبادرات مجتمعية لخلق بيئة تستطيع فيها المرأة أن تتعلم وتتواصل وترقى بذاتها. والهدف هو أن تغادر كل امرأة تحضر البطولة، سواء كانت لاعبة أو ضيفة، بشيء قيّم يتجاوز التجربة الرياضية.