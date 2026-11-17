توفي الملاكم الأيرلندي لي ريفز، عن عمر ناهز 31 عاماً، متأثراً بإصابات تعرض لها خلال نزال خاضه في أغسطس الماضي.

وكان ريفز قد دخل في غيبوبة اصطناعية، وخضع لجراحة عاجلة بعد تعرضه لضربة قاضية في الجولة العاشرة من نزاله أمام مواطنه غاري كولي، ضمن منافسات وزن خفيف الوسط، والذي أقيم في العاصمة الأيرلندية دبلن في الأول من أغسطس الماضي.

وأكدت مؤسسة «كوينزبيري» للترويج لنزالات الملاكمة نبأ وفاة ريفز، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، جاء فيه: «يشعر الجميع في كوينزبيري بحزن عميق لسماع نبأ وفاة لي ريفز».

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لقد كان لي ملاكماً موهوباً للغاية، فضلاً عن كونه قدوة حقيقية ومصدر إلهام لمجتمعه. نتقدم بأحر التعازي لعائلة لي وأصدقائه وكل من أحبوه».

واختتم البيان: «نطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب للغاية. ارقد بسلام يا لي».

وحقق ريفز 16 انتصاراً خلال 18 نزالاً خاضها منذ احترافه الملاكمة عام 2018، وأقيم العديد من نزالاته في كندا وكولومبيا.

من جانبه، نعى غاري كولي منافسه الراحل عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»، قائلاً: «لقد تواجهنا في الحلبة في أغسطس الماضي، لكن معرفتنا ببعضنا تعود لسنوات طويلة».

وأضاف: «يا له من شخصية رائعة ورجل نبيل. لم يكن بيننا سوى المودة والاحترام يا بطل. لا أكاد أصدق أنني أكتب هذه الكلمات.. ارقد بسلام يا أخي».