نورة الجسمي لـ«البيان»: 2026 من أبرز الأعوام في مسيرة الريشة الطائرة

أكدت نورة حسن الجسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن إحراز الإمارات ذهبية غرب آسيا للريشة الطائرة تحت 16 سنة بعد الفوز على السعودية يعكس التطور المتواصل لرياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات، ويؤكد أيضاً نجاح برامج الاتحاد في اكتشاف المواهب وإعدادها للمنافسة إقليمياً ودولياً، حيث قدم اللاعبون أداءً مميزاً وروحاً تنافسية عالية في مواجهة المنتخب السعودي، واستحقوا التتويج بذهبية الفرق المختلطة تحت 16 عاماً.

وأضافت: كما أن إنجازات منتخبنا في بطولة غرب آسيا بالبحرين لم تقتصر على هذه الذهبية، بل شملت تحقيق 13 ميدالية ملونة في مختلف المنافسات والفئات العمرية، وهو ما يعكس عمق قاعدة المواهب وتطور مستوى المنتخبات الوطنية.

وحول حرص الاتحاد على المشاركة في البطولات المحلية والدولية، قالت نورة حسن الجسمي: «نؤمن بأن المشاركة المنتظمة في البطولات تمثل ركيزة أساسية لصناعة الأبطال، فالمنافسات المحلية تتيح اكتشاف المواهب وتقييم تطورها، فيما تمنح البطولات الدولية لاعبينا فرصة الاحتكاك بمدارس فنية متنوعة واكتساب الخبرة ورفع الجاهزية الفنية والنفسية، لذلك نحرص على أن تأتي المشاركات ضمن مسار تطوير متكامل يبدأ من الفئات العمرية المبكرة، مروراً بالإعداد والتأهيل، وصولاً إلى المنافسة على الميداليات القارية والعالمية والأولمبية».

مشيرة إلى أن عام 2026 يعد من أبرز الأعوام في مسيرة الريشة الطائرة الإماراتية، فقد شارك اللاعبون ومنتخباتنا في ما لا يقل عن 16 بطولة ومحفلاً دولياً موثقاً حتى نوفمبر 2026، منها 15 مشاركة وردت في سجل إنجازات فريق النخبة.

مضيفة: «إلى جانب بطولة غرب آسيا في البحرين، وخلال هذه المشاركات حقق لاعبونا نحو 56 ميدالية ملونة، بواقع 43 ميدالية لفريق النخبة «17 ذهبية و8 فضيات و18 برونزية»، إلى جانب 13 ميدالية أحرزها المنتخب في بطولة غرب آسيا. وتتصدر هذه الإنجازات ذهبية ريان مالحان التاريخية في أولمبياد الشباب «داكار 2026»، وذهبيته في البطولة الآسيوية تحت 17 عاماً، وتؤكد هذه الحصيلة اتساع مشاركاتنا الدولية ونجاح برامج تطوير المواهب وتعزيز حضور الإمارات على منصات التتويج».

ولفتت نورة الجسمي إلى أن طموحات الاتحاد لا تتوقف عند الإنجازات الحالية، بل العمل على تحويلها إلى نجاحات مستدامة من خلال توسيع قاعدة ممارسة اللعبة، واكتشاف المزيد من المواهب الوطنية، وتعزيز برامج إعداد المنتخبات والشراكات مع الأندية والأكاديميات والمؤسسات الرياضية. ويأتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028» ضمن أهداف الاتحاد الاستراتيجية، إلى جانب مواصلة المنافسة في البطولات الآسيوية والعالمية.

مثمنة الدعم المتواصل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وجميع شركائنا. هدفنا أن تواصل الإمارات حضورها القوي على منصات التتويج، وأن تكون إنجازات 2026 نقطة انطلاق لمزيد من النجاحات.