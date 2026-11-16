9 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في بطولة آسيا بتايلاند

حصد لاعبو المنتخب الوطني لبناء الأجسام تسع ميداليات، بواقع ذهبية وخمس فضيات وثلاث برونزيات، خلال مشاركتهم في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند، وتوزعت الميداليات على منافسات الرجال والماستر في فئات عدة. وأحرز محمد حمد محمد الجسمي الميدالية الذهبية في فيزيك الرجال، في حين نال أحمد عبدالرحمن محمد التميمي وعلي حسن زاكري فضيتين في الفئة ذاتها.

وأضاف إسماعيل خميس علي الشحي فضية الماستر كلاسيك فيزيك، وأحمد عبيد علي حسن المعلا فضية الماستر كلاسيك لبناء الأجسام، وعبدالرحمن علي عبدالرحمن الحلو فضية الماسكلر فيزيك. وتوّج عبدالله علي الختال المهيري ببرونزيتين في فيزيك الرجال والماستر فيزيك، في حين أحرز وليد حسن عبدالله حسن برونزية الماستر كلاسيك فيزيك.

وعلى صعيد بقية النتائج، حلّ إسماعيل خميس علي الشحي رابعاً في الماستر لبناء الأجسام، ومحمد علي مصبح الكعبي رابعاً في فيزيك الرجال، في حين حقق ثاني خميس سعيد الحمادي المركز الخامس في فئتي الماستر والرجال لبناء الأجسام. وجاء سعيد علي عباس البلوشي سادساً في بناء الأجسام، في حين حلّ وليد حسن عبدالله حسن سادساً في الماستر لبناء الأجسام وكلاسيك فيزيك الرجال.

وتقدّمت أسرة المنتخب الوطني بالشكر والتقدير إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم المتواصل للمنتخب وتوفير مقومات النجاح.

وأشاد محمد شاهين الحوسني، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس بعثة المنتخب الوطني، بالمستوى الفني والروح الرياضية التي أظهرها لاعبو المنتخب الوطني، مؤكداً أن البطولة اتسمت بقوة المنافسة وصعوبتها، ورغم ذلك قدّم اللاعبون مستويات مميزة تُوّجت بحصد تسع ميداليات، عكست إصرارهم على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة.