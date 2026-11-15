37 لاعباً في التجمع الأول للبوتشيا بالعين

انطلقت في منطقة العين منافسات التجمع الأول للبوتشيا، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية على مدار يومي السبت والأحد، ليمثل الإشارة الرسمية لافتتاح الموسم الرياضي 2026 -2027. وشهد الحدث مشاركة واسعة بلغت 37 متنافساً، من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة.

وسط أجواء تنافسية تعكس التطور المستمر في مستوى الرياضات البارالمبية بالدولة. وليس هذا فحسب، إذ يأتي هذا التجمع خطوة استراتيجية تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية القادمة.

من جهتها، وفرت اللجنة البارالمبية كل التجهيزات اللازمة لضمان سير المنافسات وفق المعايير الدولية المعتمدة، ما يعزز من مكانة العين وجهة رياضية متميزة تحتضن الفعاليات النوعية.

وفي تصريح خاص لـ«البيان»، قالت ريسه الفلاسي، لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم والمنتخب الوطني عضو اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية: «يجسد هذا التجمع حرص اللجنة على توسيع قاعدة الممارسين لرياضة البوتشيا، وتوفير بيئة تنافسية تعزز من قيم الدمج والتميز الرياضي، والاحتكاك والتعرف على قوانين البوتشيا ورصد الكفاءات».

وأضافت ريسه الفلاسي: «مع ختام هذا التجمع الناجح في منطقة العين، نستعد للموسم الثاني الذي سيكون في دبي، ومن بعده في عجمان، ثم الاستعداد التام لبطولة الدولة للبوتشيا والتي ستنظم في مايو 2027، الأمر الذي يعكس فعلياً في الوقت ذاته بداية واعدة للموسم الرياضي الجديد، ويعكس حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على توفير بيئة رياضية شاملة تدعم جميع فئات أصحاب الهمم وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف الألعاب البارالمبية».

وواصلت عضو اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية قائلة: «يمثل هؤلاء المتنافسون النواة الحقيقية لمستقبل مشرق للرياضة البارالمبية الإماراتية، كذلك يستعد الرياضيون والكوادر الفنية لرياضة البوتشيا لمرحلة قادمة تتطلب المزيد من العمل الجاد، فالنتائج التي تحققت تعطي مؤشراً إيجابياً على أن الموسم الحالي سيكون حافلاً بالتحديات التي ستصقل شخصية اللاعبين وتدفعهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية».