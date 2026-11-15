خالد القاسمي يتوج الحميدي والدفاع المدني بطلي ختامي «مهرجان كلباء الرياضي»

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، كرم الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أبطال اليوم الختامي لمهرجان كلباء الرياضي مساء أمس السبت ضمن مسابقات كرة القدم المصغرة وكرة الطائرة المجتمعية، وشهد الختام حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل مع منافسات اليوم الختامي.

حضر اليوم الأخير من المهرجان كل من: محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة، والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة، والدكتور عبدالله بن مليح، والمهندس عادل صالح الحمادي، وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان وممثلي الجهات والدوائر الحكومية.

ضمن بطولة كرة القدم المصغرة تمكن فريق الحميدي من الحصول على اللقب، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الخوير، وتسلم لاعبوه الميداليات الذهبية ودرع المسابقة وسط فرحة كبيرة لأعضاء الفريق، كما حصل فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني على لقب بطولة كرة الطائرة المجتمعية بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق «MIH»، كما قام الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتكريم اللجنة المنظمة برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة وعبد الرحمن الدرمكي مدير المهرجان ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاءها

20 ألف زائر

من جهتها، أعلنت اللجنة المنظمة عن أرقام المهرجان في نسخته الأولى، حيث شهد مشاركة تجاوزت ستة آلاف رياضي في الألعاب المختلفة والأنشطة المجتمعية، كما سجل المهرجان رقماً قياسياً في عدد الزوار بلغ 20 ألف زائر، مؤكداً نجاحه في نسخته الأولى، واحتفلت اللجنة المنظمة بنجاح النسخة الأولى، حيث تقدم محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير للجنة المنظمة واللجان الفرعية والأعضاء والمتطوعين مثنياً على النجاح الباهر.

بدوره، أكد الدكتور سيف أحمد الزعابي رئيس اللجنة المنظمة، أن النجاح الباهر للنسخة الأولى تحقق بتضافر الجهود في كل اللجان ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن درة الساحل الشرقي مدينة كلباء قدمت نسخة أولى نموذجية للمهرجان، وأكد الزعابي أن هذا النجاح سيمثل البداية التي ترتكز منها اللجنة المنظمة في النسخة المقبلة، وتقدم بالشكر لكل الجهات الراعية والداعمة وكل من ترك بصمة في نجاح مهرجان كلباء الرياضي الأول.

كما نوه حسين فرج مدير فريق الحميدي بطل فئة كرة القدم المصغرة، إلى نجاح مهرجان كلباء الأول تنظيماً، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة استطاعت أن تنظم نسخة استثنائية وذلك من حيث تنوع الألعاب إلى جانب اختيار المكان المناسب، فضلاً عن الجوائز المقدمة للمشاركين والحضور الكبير من قبل الجمهور، وأشار إلى أن الفضل في تتويج فريق الحميدي بلقب كرة القدم المصغرة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يرجع لمؤسس الفريق الخبير أحمد الحميدي الداعم الأول للفريق، حيث ظل فريق الحميدي يتوج بألقاب بطولة كلباء الشاطئية خلال المواسم الأخيرة قبل أن يتوج بلقب النسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي.