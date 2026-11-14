خليفة الكعبي: اخترت المبارزة لأنها رياضة «سرعة اتخاذ القرار»

خلف القناع.. تختبئ نظرات حادة لا ترى الخصم بقدر ما ترى الهدف الأسمى، حيث تحول التدريب المكثف والمستمر الذي يلتزم به بطل رياضة المبارزة الشاب الإماراتي خليفة الكعبي، إلى طموح مستمر برفع علم الدولة في شتى المحافل..هذا البطل قرر أن يغرد خارج سرب الرياضات الأكثر شعبية، ليثبت اليوم أن الجرأة الحقيقية تكمن في اختيار الطريق الأصعب، والمضي فيه حتى النهاية، تاركاً خلفه إرثاً من الشجاعة والقوة، ليقتدي به جيل كامل من الناشئين الذين باتوا يرون في نصل سيفه انعكاساً لطموحاتهم التي لا سقف لها.

وفي حديثه لـ «البيان»، قال البطل الإماراتي خليفة الكعبي: «توجهت لممارسة المبارزة لأنها رياضة تجمع بين القوة البدنية والذكاء وسرعة اتخاذ القرار، ومع الوقت تطور شغفي فيها، وأصبح هدفي تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية وتحقيق إنجازات ترفع علم الدولة، وفي المقابل، تشرفت بالمشاركة في العديد من البطولات المحلية والدولية، أبرزها بطولة العالم في هونغ كونغ، وكؤوس العالم في عدة دول، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي التي حققنا فيها ميدالية برونزية تاريخية للإمارات، بالإضافة إلى تحقيق عدة ميداليات في بطولات محلية ودولية».

مضيفاً: «من أبرز التحديات التي واجهتني، هي مسألة التوفيق بين الدراسة الجامعية والتدريبات اليومية والسفر للمشاركة في البطولات الدولية، بالإضافة إلى الإصابات والضغط النفسي والبدني. لكن هذه التحديات علمتني الانضباط والصبر والإصرار على تحقيق أهدافي. كما أعتبر الداعم الأول لي بعد الله سبحانه وتعالى هي أسرتي، التي كانت دائماً بجانبي في مختلف مراحل مسيرتي. كما أتوجه بالشكر إلى نادي أبوظبي للمبارزة واتحاد الإمارات للمبارزة، وإلى مبادلة من خلال برنامج مبادلة للتميز، على دعمهم ومساهمتهم في تطوير مستواي الرياضي».

كما أوضح خليفة الكعبي أن أكثر ما جذبه في المبارزة أنها ليست مجرد قوة أو سرعة، بل هي أشبه بلعبة شطرنج سريعة، تحتاج إلى قراءة الخصم والتفكير والتخطيط في أجزاء من الثانية. وهذا ما يجعل كل مواجهة مختلفة ومليئة بالتحديات. ويحرص دائماً على الاستفادة من خبرات المدربين واللاعبين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الرياضية، متوجهاً بالشكر لكل من أسهم في تطوير مستواه للوصول إلى ما هو عليه اليوم. فكل مدرب وكل تجربة أضافت له الكثير، وساعدته على تطوير أسلوبه الخاص.

ولفت الكعبي إلى أن ما يقدمه هذا كمبارز يتجاوز حدود الأرقام القياسية، فهو يكتب فصلاً جديداً في تاريخ الرياضة الإماراتية، حيث تتساوى القوة البدنية مع قوة الشخصية في مواجهة التحديات. إنه لا يبارز ليغلب فحسب، بل يبارز ليغير المفاهيم، مؤكداً أن كل توجيه بالسلاح نحو الخصم هو خطوة نحو تحطيم القيود الذهنية، ليبقى اسمه محفوراً ليس فقط في سجلات الاتحاد، بل في ذاكرة كل من آمن بأن البطل الإماراتي قادر على أن يكون الأفضل في أي ميدان يختاره.