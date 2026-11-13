عبدالله الراشدي لـ «البيان»: نُقرّب الشطرنج من الجمهور ونخطّط لألعاب ذهنية في مهرجانات الفصول الأربعة

كشف عبدالله راشد الراشدي، نائب رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، لـ«البيان»، عن أهداف مهرجان خريف العين للشطرنج، الذي تنطلق منافساته في الرابعة عصراً في مركز مكاني زاخر اليوم الجمعة، وتستغرق نحو ست ساعات. والتنويه إلى أن تنظيمه في مركز تجاري يسهم في الوصول إلى جمهور من مختلف الأعمار، فقد يأتي زائر إلى المركز التجاري للتسوّق والترفيه، فتلفت انتباهه مباراة شطرنج، ويتوقّف لمتابعتها ثم يقرّر أن يجرّب اللعب بنفسه. وهذه إحدى مزايا إقامة المهرجان في مكان يرتاده الناس يومياً، لا سيما أن الشطرنج يناسب جميع الأعمار ومختلف شرائح المجتمع، ويتيح للصغار والكبار فرصة لتنمية التركيز، والتفكير في نتائج قراراتهم، وتعلّم احترام المنافس مهما كانت نتيجة المباراة. كما ركز على خطط النادي لتوسيع أنشطة مهرجاناته واستقطاب شرائح أوسع من المجتمع.

وقال عبدالله راشد الراشدي: ينطلق المهرجان من رؤية نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بوصفه «مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية». ونترجم هذه الرؤية بأن نأخذ الشطرنج إلى الأماكن التي يرتادها الناس، ونمنح من يجرّب اللعبة لأول مرة فرصة للعب، ونفتح أمام الموهوبين طريقاً للتدريب والمنافسة. وتكشف البطولة جوانب يصعب ملاحظتها في التدريب. نرى كيف يفكّر اللاعب الشاب أمام منافس جديد، وكيف يدير وقته ويستعيد تركيزه بعد خسارة مباراة. وتساعد هذه الملاحظات المدربين على توجيه كل لاعب إلى التدريب والبطولات التي تناسب مستواه.

مضيفاً: يشجّع اعتدال الطقس في الخريف على زيارة العين، ويستطيع المشاركون القادمون من خارج المدينة الجمع بين المنافسة وزيارة معالمها. ونحتفي في النادي بالفصول الأربعة من خلال مهرجان خريف العين للشطرنج، ومهرجان شتاء العين للشطرنج، ومهرجان ربيع العين للشطرنج، ومهرجان صيف العين للشطرنج، ليجد الجمهور أكثر من موعد للمشاركة على مدار العام.

وعن أبرز تحديات التنظيم، وكيفية التعامل معها، قال: إن أبرز تحدٍّ هو استيعاب الإقبال مع الحفاظ على راحة اللاعبين وانتظام الجولات. في النسخة الماضية، خصّصنا في البداية 50 طاولة لاستقبال 100 لاعب، ثم استوعبنا 150 لاعباً بعد قبول طلبات تسجيل إضافية. ومن واقع هذه التجربة، أعطينا تقدير السعة وتنظيم التسجيل أولوية في الإعداد لهذه النسخة.





من جانب آخر، يحرص النادي على التخطيط لتطوير مهرجانات الفصول الأربعة وتوسيع المشاركة فيها، وأشار عبدالله راشد الراشدي، إلى وضعهم خطة لتطوير مهرجانات الفصول الأربعة، ونستهدف البدء بتنفيذها في النصف الثاني من عام 2027. وتشمل الخطة إضافة ألعاب ذهنية أخرى إلى جانب الشطرنج، لتنويع الأنشطة وتوسيع نطاق المهرجانات واستقطاب شرائح أوسع من المجتمع بمختلف أعمارها واهتماماتها، وندرس أيضاً توسيع المشاركة الدولية تدريجياً، بما يتناسب مع سعة كل مهرجان وبرنامجه.