مشاركة واسعة في منافسات الصيد بالصقور ضمن مهرجان سباق دلما التاريخي

تجتهد المؤسسات والأندية الرياضية المعتمدة في دولة الإمارات على ترسيخ جهودها الرائدة في المحافظة على رياضة الصيد بالصقور، وإبراز حضورها الاستثنائي والعالمي انطلاقاً من نهجها الثابت في حماية التراث الثقافي، والتأكيد في الوقت ذاته، بأن رياضة الصيد بالصقور في الإمارات تحظى باهتمام لافت انطلاقاً من إرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

نظم نادي أبوظبي للصقارين بدعم من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجموعة «سرح» منافسات الصيد بالصقور لفئة «التلواح» ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وذلك في أجواء تنافسية تعكس الاهتمام بالرياضات التراثية، وتسهم في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل وترسيخ قيمة في نفوس الأجيال الجديدة.

ويحول الدعم النوعي الذي يقدمه ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مجموعة «سرح»، هذه الرياضة التراثية إلى منصة استراتيجية لصون الموروث. فلم يعد الأمر مجرد هواية، ولا مجرد منافسات رياضية، بل هي حدث ثقافي وتراثي يعكس عمق علاقة شعب الإمارات بالصقور وموروثهم العريق.

كما أن المشاركة الواسعة في منافسات «التلواح» تعكس حقيقة أن الصقارة في الإمارات تجاوزت كونها هواية لتصبح لغة تواصل بين الأجيال. هذا الحضور الكثيف للمشاركين من مختلف الفئات العمرية يكسر الصورة النمطية للرياضات التراثية، محولاً إياها إلى ميدان تنافسي حيوي يربط شباب اليوم بجذور أجدادهم.

هذه الفعاليات ليست مجرد مسابقات، بل هي ورشة عمل وطنية لبناء جيل يعتز بهويته، ويؤمن بأن الصقارة ليست مجرد رياضة، بل هي جوهر الشخصية الإماراتية التي ترفض التخلي عن إرثها في سباقها نحو المستقبل.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين، أن تنظيم فعاليات منافسات «التلواح» تجسد الاهتمام بالرياضات التراثية، والحفاظ على الإرث الوطني، وإحياء فعالياته، وتعميقه في نفوس الأجيال الجديدة بما يتماشى مع أهداف النادي في ترسيخ الوعي بالرياضات التراثية، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من مختلف الفئات العمرية في المنافسات، والاهتمام الواسع الذي حظيت به الفعاليات في مختلف مراحلها من المتابعين للمهرجان.