‏ عائشة الخالدي «أم الذهب».. ملحمة إرادة وأفضل رياضية بارالمبية

«فخور فيك لفوزك من فئة أصحاب الهمم».. كلمات ملهمة ومحفزة استقبلتها الإماراتية عائشة سالم الخالدي، من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، إثر فوزها بجائزة أفضل رياضية بارالمبية، في الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2026، خلال الحفل الذي أُقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. وذلك تقديراً لإنجازاتها في ألعاب القوى البارالمبية، حيث تمثّل المنتخب الوطني لأصحاب الهمم ونادي خورفكان.

قصة عائشة سالم الخالدي ليست مجرد سجل إنجازات، بل هي ملحمة إرادة انطلقت منذ 2008 لتثبت أن المستحيل كلمة لا وجود لها في قاموس المرأة الإماراتية. لقد حولت عائشة مضامير ألعاب القوى إلى ساحات لاستعراض الإرادة والقوة، فلم تكتفِ بالمشاركة، بل فرضت حضورها كقوة ضاربة حصدت الذهب ورفعت علم الدولة في محافل دولية وأولمبية، لتصبح أيقونة ملهمة لكل أصحاب الهمم.

قالت البطلة البارالمبية عائشة الخالدي لـ«البيان»: نعم، سعيدة ولله الحمد إثر فوزي بجائزة أفضل رياضية بارالمبية. فمسيرتي الرياضية الممتدة منذ عام 2008 في ألعاب القوى، وتحديداً رمي القرص والرمح، كانت نتيجتها حصولي وباستحقاق على 50 ميدالية ذهبية في شتى البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى إثر ذلك تم تتويجي في المجتمع الرياضي على لقب «أم الذهب».

تعددت البطولات التي شاركت فيها عائشة الخالدي، إذ حققت إنجازاً في عام 2010 عندما حلقت بفضية وبرونزية الألعاب الآسيوية شبه الأولمبية بجوانزو بالصين، أردفتها في العام التالي 2011 بذهبية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالإمارات، ونالت ذهبيتين وفضية في البطولة الخليجية التاسعة لألعاب القوى بقطر في عام 2013.

وفي العام نفسه حصدت ذهبية وفضيتين في دورة الألعاب الثالثة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون والتي أقيمت بالبحرين، كما نالت ذهبية وفضيتين في الألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر بهولندا.

كما عززت رصيدها من الميداليات في عام 2014 بفضيتين وبرونزية في الألعاب الآسيوية البارالمبية بكوريا الجنوبية، وذهبيتين وفضية في دورة الألعاب الرابعة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بسلطنة عمان عام 2015، وفضيتين في الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر بروسيا، وذهبيتين في بطولة مجلس التعاون الخليجي لألعاب القوى بقطر في العام نفسه.

ونالت أيضا ذهبية وفضية في دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت عام 2017 بخورفكان، كما شاركت في مونديال العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى بلندن. ولا تزال بعزيمتها التي لا تعرف المستحيل تحصد الذهب في شتى البطولات التي تشارك فيها.

ولعل حضور عائشة الخالدي في البطولات الكبرى يمثل فصلاً ملهماً في كتاب الرياضة الإماراتية، حيث تواصل تقديم الدروس في كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز. بفضل مسيرتها الحافلة، باتت عائشة ليس مجرد رياضية حصدت الميداليات، إنما سفيرة للتميز وعنوان للفخر، تواصل إلهام الأجيال القادمة لمتابعة دربها في السعي نحو القمة وإثبات جدارة الإنسان الإماراتي في كافة الميادين.

وأوضحت عائشة الخالدي أن نجاح الرياضيين من فئة أصحاب الهمم يؤكد تماماً نضج التجربة الرياضية الإماراتية التي تحتضن المواهب وتصقلها لتصل إلى العالمية. مؤكدة أن الإرادة هي القوة الوحيدة التي لا يمكن كسرها، وأن العلَم الذي رفعته عالياً سيظل شاهداً على مسيرة مشرفة من العطاء.