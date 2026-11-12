100 مليون دولار إيرادات شراكات اتحاد لاعبي التنس المحترفين لأول مرة

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين، اليوم الخميس، تجاوز إيرادات اتفاقيات الشراكة الرئيسية حاجز 100 مليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2026، بعدما سجلت نمواً بنسبة 49%، في ظل التوسع التجاري للاتحاد وإبرام اتفاقيات رعاية جديدة.

ويأتي هذا النمو بعد سلسلة من الشراكات التجارية التي أبرمها الاتحاد تحت قيادة رئيسه أندريا جاودينزي، الذي أُعيد انتخابه في فبراير الماضي لولاية تمتد حتى عام 2028، بالتزامن مع الإعلان عن شراكة جديدة مع بنك «يوليوس باير» السويسري.

وأوضح الاتحاد أن ارتفاع الإيرادات جاء مدفوعاً باتفاقيات جديدة مع شركة الاستثمار «إي.كيو.تي» وعلامة الأحذية الرياضية «كيه-سويس»، إلى جانب زيادة استثمارات الشركاء الحاليين، لترتفع إيرادات الشراكات الرئيسية إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها المسجل في عام 2022.

وقال دانييلي سانو، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الاتحاد: «يمتد أثر هذا النجاح إلى مختلف مكونات الجولة. فعدد من شراكاتنا الرئيسية يتضمن حقوقاً مرتبطة ببطولات المحترفين، كما أن أكثر من 70% من إيرادات الشراكات يعاد توجيهها إلى البطولات مقابل الحقوق والأنشطة الترويجية التي توفرها لشركائنا».

وكان الاتحاد قد اختار، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بنك «يوليوس باير» ليصبح أول شريك رسمي له في مجال إدارة الثروات، وأول شريك رسمي لبرنامج مدربي اتحاد المحترفين، الذي يقدم الدعم حالياً لنحو 230 مدرباً.

وتشمل الاتفاقية حقوقاً وأنشطة ترويجية في خمس بطولات تابعة للاتحاد، موزعة على ثلاث قارات، اعتباراً من عام 2027.