مهرجان سباق دلما التاريخي التاسع .. حدث تراثي يعزز الارتباط بإرث الآباء والأجداد

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي، والتي تستمر

إلى 15 نوفمبر الجاري، في جزيرة دلما بـمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. ويتصدر المهرجان سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية «فئة 60 قدماً»، والذي يعد أطول السباقات البحرية التراثية في المنطقة، بمسافة تبلغ نحو 68 ميلاً بحرياً، ما يعادل تقريباً 125 كيلومتراً، بإجمالي جوائز مالية يصل إلى 30 مليون درهم إماراتي. وليس هذا فحسب، إذ أن السباق في حد ذاته يمثل امتداداً لمسيرة الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي، ويعكس المكانة التي يحتلها البحر في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية،

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن سباق دلما التاريخي التاسع يمثّل رمزاً وطنياً راسخاً في وجدان أبناء الإمارات، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»: «يمثّل سباق دلما التاريخي التاسع رمزاً وطنياً راسخاً في وجدان أبناء الإمارات، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام سموه بصون الموروث البحري الأصيل، وتعزيز الاعتزاز به، وترسيخ قيم الأصالة والانتماء في نفوس الأجيال القادمة».

وأضاف سموه: «نهنئ الفائزين في السباق، ونثمن جهود جميع المشاركين، وما قدموه من أداء يعكس أصالة هذه الرياضة البحرية وعراقتها».

أطول سباق تراثي

وينطلق السباق من جزيرة دلما، ويمرُّ بعدد من الجزر الطبيعية التاريخية، هي جزيرة صير بني ياس، ثمَّ جزيرة غشة، ثمَّ جزيرة أم الكركم، ثمَّ جزيرة الفطاير، ثمَّ جزيرة البزم، ثمَّ جزيرة الفيي، ثمَّ جزيرة مروح، وأخيراً جزيرة جنانة، لينتهي عند شاطئ مدينة المغيرة كأطول السباقات التراثية في الخليج العربي. في مقابل حرص اللجنة المنظمة على توفير جميع المتطلبات التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح السباق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية،

أهداف سامية

يهدف مهرجان سباق دلما التاريخي إلى صون التراث البحري الإماراتي، وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بموروثهم الثقافي، بجانب إبراز الأهمية التاريخية للجزر الإماراتية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين، وتنشيط الحركة التجارية في جزيرة دلما، وإحياء الرياضات البحرية التراثية وتعزيز الجاذبية السياحية لجزيرة دلما. كما لم يعد سباق دلما التاريخي مجرد حدث موسمي، واستمراريته ليست ترفا، بل ضرورة استراتيجية لإحياء التراث البحري الإماراتي، وتعزيز الهُوية الوطنية، ونقل قِيم الماضي العريق إلى الأجيال الجديدة، مع تعريف المواطنين والمقيمين والزوّار بأهمية تراث الجزر الإماراتية ودورها التاريخي.