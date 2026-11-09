تتويج أبطال البادل تنس وكرة القدم المصغرة بمهرجان كلباء الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان كلباء الرياضي الأول بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، ويشمل 9 ألعاب رياضية ونشاطين مجتمعيين، وشهدت منافسات اليوم الثالث «تنافساً كبيراً في البادل تنس وكرة القدم المصغرة، حضر الختام وتتويج الفائزين محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي: الدكتور سيف أحمد الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والمستشار الدكتور عمر حسن بن حنيفة، والمهندس عادل صالح الحمادي، وعبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان، وضمن منافسات لعبة البادل تنس حصل فريق جامعة كلباء على كأس المركز الأول بالفوز على فريق قدفع، فيما حصل فريق فيكتوري تيم على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وإستضاف المهرجان مباراتى تحديد المراكز والمباراة الختامية لكرة القدم المصغرة بإشراف إتحاد الإمارات للرياضة للجميع حيث تم تكريم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، نجح فريق الإقامة وشؤون الأجانب «دبي» في الفوز بكأس البطولة بالفوز على فريق هيئة الطرق والمواصلات دبي فيما حصل فريق بنجريف يونايتد على المركز الثالث.

تواصلت مباريات المجموعات في مسابقة كرة القدم، حيث شهدت مباراة الحرس الأميري الشارقة والعود تعادلاً مثيراً بنتيجة 5/5، فيما نجح فريق الخوير في تحقيق الانتصار على الحميدي 3/6.

ضمن مباريات مسابقة كرة الطائرة المجتمعية، حقق فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني الفوز على البدوي الزحمي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما حقق فريق جمعية المعلمين الفوز على منافسه البركان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

يشهد اليوم الخامس للمهرجان إقامة عدد من المباريات في ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة المجتمعية، بجانب مباريات الألعاب الإلكترونية كما ستقام فعاليات تحديات اللياقة المختلفة «تحدي نط الحبل وقلب الإطار» وتحدي المدارس ومسابقات على المسرح الرئيسي للحضور.