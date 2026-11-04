60 متزلجاً ومتزلجة في ختام «دولية الإمارات للتزلج المتعرج» النسخة السادسة

اختتمت في سكي دبي بمول الإمارات منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بمشاركة نحو 60 متزلجاً ومتزلجة يمثلون 7 دول، في منافسات شهدت حضوراً دولياً ومستويات فنية متنوعة.

سجلت لاعبة المنتخب الإماراتي حمدة السويدي إنجازاً لافتاً بحصولها على المركز الثالث، في تأكيد على تطور مستوى المواهب الإماراتية وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة إلى جانب المتزلجين الدوليين.

جاءت البطولة ضمن سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي، التي يحرص الاتحاد من خلالها على تعزيز انتشار رياضة التزلج، وتوسيع قاعدة ممارستها، وإتاحة فرص الاحتكاك والتنافس أمام اللاعبين الإماراتيين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد إبراهيم خادم، عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن المشاركة الدولية الواسعة والنتائج التي حققها اللاعبون الإماراتيون تعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة التزلج في الدولة، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لتبادل الخبرات واكتساب المزيد من التجارب التنافسية.

وأضاف عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: حصول حمدة السويدي على المركز الثالث يشكل إضافة إيجابية لمسيرة المنتخب الإماراتي، ويعكس أهمية الاستمرار في دعم المواهب الوطنية وتوفير البيئة المناسبة لصقل قدراتها، بما يعزز حضور الإمارات في رياضة التزلج على المستوى الدولي.