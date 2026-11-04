13 ميدالية لـ «أندية الشارقة لرياضة المرأة» في دوري القوس والسهم

أكدت فاطمة الشاعر، رئيس قسم الألعاب الفردية في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن النتائج التي حققتها لاعبات القوس والسهم في المرحلة الأولى من دوري الإمارات تعكس أهمية بناء فرق متكاملة قادرة على المنافسة في مختلف الفئات العمرية، مشيرةً إلى أن تحقيق ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق يمثل جانباً مهماً من هذه الانطلاقة، إلى جانب النتائج الفردية التي سجلتها اللاعبات.

وقالت: «نفخر بهذه الانطلاقة التي تعكس حضور لاعباتنا في مختلف فئات المنافسة، وما يميز هذه النتائج هو قدرتنا على تحقيق التوازن بين الإنجازات الفردية والجماعية، وهو أحد الجوانب التي نحرص على تعزيزها ضمن منظومة الألعاب الفردية. كما تتيح لنا هذه البطولات فرصة لإجراء قياس واقعي لمستويات اللاعبات ومدى جاهزيتهن للمنافسة، بما يساعدنا على تحديد أولويات المرحلة المقبلة والتمهيد للتحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة، ونسعى إلى توفير بيئة تنافسية تتيح للاعبات التدرج من الفئات السنية إلى فئة السيدات، مع ضمان استمرارية المشاركة واكتساب الخبرات في كل مرحلة، بما يعزز حضور النادي على منصات التتويج».

استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الموسم الرياضي بحصد 13 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، خلال المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم، التي أقيمت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في نادي ضباط شرطة الشارقة، في انطلاقة شهدت تفوق لاعبات النادي في منافسات الفرق، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في الفردي والجولات التأهيلية بمختلف الفئات العمرية.

وجاءت أبرز نتائج النادي بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الفرق للقوس المحدب والمركب، إلى جانب عشر ميداليات في المنافسات الفردية، بما يعكس حضور اللاعبات في فئات تحت 18 وتحت 21 سنة والسيدات، وقدرتهن على المنافسة في مختلف مراحل البطولة.

من جانب آخر، أكد لي تاي هون، المدير الفني للقوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة، أن منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات شكلت فرصة مهمة لتقييم أداء اللاعبات والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وقال: «أتاحت لنا هذه البطولة فرصة قيّمة لتقييم مستويات اللاعبات بصورة شاملة، وتحديد الجوانب التي يمكن العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة. وسنركز في تدريباتنا القادمة على تعزيز ثبات الأداء ودقة التصويب، ورفع مستوى التركيز والثقة بالنفس، إلى جانب إعداد اللاعبات للتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف والظروف التنافسية».

وأضاف: «نحرص على مواصلة دعم التطور الفني والذهني للاعبات، والعمل على رفع معايير الأداء من خلال التدريب المستمر ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبلة، ومواصلة التقدم نحو مستويات تنافسية أعلى».

وتواصل فرق القوس والسهم في أندية الشارقة لرياضة المرأة العمل على تطوير مستويات اللاعبات وتعزيز جاهزيتهن الفنية والتنافسية، والاستفادة من نتائج الجولات التأهيلية والمواجهات النهائية في تقييم الأداء وتطوير الخطط التدريبية، بما يدعم استمرارية التطور في مختلف الفئات العمرية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.