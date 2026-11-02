أبطال العالم يلتقون على ثلوج دبي في بطولة التزلج المتعرج

تنطلق في سكي دبي بمول الإمارات، غداً الثلاثاء، منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج المتعرج، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وتستمر على مدار يومين، بمشاركة نخبة من المتزلجين، في حدث رياضي يعزز حضور رياضة التزلج في الدولة ويدعم تطورها على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي، في إطار جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضات الشتوية، وتوفير فرص تنافسية للاعبين، إلى جانب تطوير مهارات المواهب الإماراتية وإعداد جيل جديد من المتزلجين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال إبراهيم خادم عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: نفخر بما تشهده رياضة التزلج في دولة الإمارات من تطور في مستوى المشاركة الإماراتية، ونتطلع إلى أن تكون هذه البطولة منصة حقيقية لإبراز قدرات لاعبينا وتعزيز حضورهم في المنافسات الدولية، فمشاركة المتزلجين الإماراتيين إلى جانب نخبة من اللاعبين الدوليين تمنحهم فرصة لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى جاهزيتهم، بما يعزز طموحنا في ترسيخ حضور الإمارات على خارطة الرياضات الشتوية العالمية، وصناعة جيل من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية".