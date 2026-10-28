10 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام بإسبانيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام إلى مملكة إسبانيا، للمشاركة في بطولة العالم، التي تشهد حضور نخبة من أبطال اللعبة في مختلف الفئات، وسط تطلعات إلى تحقيق نتائج مشرفة تعزز حضور الرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.

ترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم المدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، والمدرب سلمان عجيل، والحكمين الدوليين عبدالعزيز صالح العوضي وعبدالله موسى الطويل.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية: نعتز بمشاركة منتخبنا الوطني في بطولة العالم لبناء الأجسام في إسبانيا، ونثق بقدرة لاعبينا على تقديم مستويات مشرفة تعكس تطور اللعبة في دولة الإمارات، وما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام القيادة الرشيدة، ونتطلع إلى أن تثمر جهود الإعداد والعمل المشترك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري عن نتائج تليق بطموحاتنا، وتعزز حضور الإمارات على الساحة العالمية.

وأكد حرص الاتحاد على توفير مقومات النجاح لأبطالنا، ودعم مسيرتهم وتطوير قدراتهم وفق أفضل الممارسات، وأضاف: ندعو اللاعبين إلى التحلي بروح التحدي والانضباط، وتقديم أقصى ما لديهم، ليكونوا خير سفراء للوطن، متمنين للبعثة التوفيق في هذا الاستحقاق العالمي، ومواصلة مسيرة الإنجازات الرياضية الإماراتية بعزيمة وإصرار».

بدوره أكد أحمد جوهر رئيس البعثة، جاهزية المنتخب لخوض الاستحقاق العالمي، متمنياً للاعبين التوفيق في تمثيل دولة الإمارات، وتقديم مستويات تواكب طموحات اللعبة وتعكس جهود تطويرها ومثمنا جهودهم للوصول للجاهزية الجسمانية الأفضل

وومن المقر أن يخوض أحمد رستم منافسات بناء الأجسام لوزن 85 كيلوغراماً، ومحمد عيسى البلوشي لوزن 65 كيلوغراماً، فيما يشارك خالد بخيت الفلاسي ومطر جمعة الظاهري وعبدالله المرزوقي في منافسات الماسترز لبناء الأجسام بأوزان 80 و85 و90 كيلوغراماً، على التوالي.

كما سيشارك عبدالله أحمد الفلاسي وراشد محمد الحبسي في منافسات الفيزيك، وطارق موسى مبارك في ماسترز الفيزيك، وراشد عوض المهيري في المسكولار فيزيك، وعبدالله مبارك في منافسات الماسترز للكلاسيك.