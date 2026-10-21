بطولة أبوظبي المجتمعية الرابعة لألعاب القوى تنطلق 31 أكتوبر

تزامنا مع عام الأسرة، دعا نادي أبوظبي لألعاب القوى، عبر حساباته المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، الجمهور، للمشاركة في بطولة أبوظبي المجتمعية الرابعة لألعاب القوى، في أجواء رياضية تجمع الأسرة والمجتمع، وتشجع على اتباع نمط حياة صحي ونشط، وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية، وذلك السبت الموافق 31 أكتوبر الجاري وستكون المنافسات مخصصة للإناث في هذا اليوم، في حين سيتم تخصيص 1 نوفمبر لمنافسات الشباب. في ملعب نادي أبوظبي لألعاب القوى- مدينة خليفة «أ».

لم تعد بطولة أبوظبي المجتمعية لألعاب القوى مجرد سباقات للسرعة أو قفزات للحواجز، بل أصبحت بيئة خصبة لصناعة أبطال من قلب الحياة اليومية. حين يتساوى الجميع على خط البداية، تتلاشى الفوارق وتبرز القوة الحقيقية في القدرة على الاستمرار رغم التعب، مما يجعل كل مشارك صانعاً لتاريخه الخاص وملهماً لمن حوله في رحلة البحث عن التميز البدني والذهني.

تعد بطولة أبوظبي المجتمعية لألعاب القوى مبادرة رياضية تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة في أجواء تنافسية ودية. تشمل البطولة عادةً مجموعة متنوعة من سباقات المضمار والميدان مثل الجري والوثب والرمي، وهي مفتوحة للهواة والمحترفين لتعزيز روح المشاركة وتطوير المواهب الرياضية المحلية.

كما تكمن أهمية هذه البطولة في دورها الحيوي بنشر ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، وتحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم البدنية في بيئة تنافسية منظمة تساهم في اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها لتمثيل الدولة في المحافل الرياضية.

كما أن الجرأة هنا تكمن في كسر حاجز «المستحيل» الشخصي، فالمنافسة الحقيقية ليست مع العداء في المسار المجاور، بل مع النسخة السابقة من أنفسنا. إن هذا الحراك الرياضي في أبوظبي يمثل دعوة صريحة لكل من يمتلك الشجاعة ليضع بصمته، فالعزيمة حين تقترن بالفرصة، تخلق واقعاً جديداً يتجاوز حدود الميدان الرياضي.