إثارة في بطولة الإمارات الدولية للتزلج الحر

تُختتم، الجمعة، في «سكي دبي» بمول الإمارات، منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج الحر، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ضمن سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي، ويشارك فيها أكثر من 60 لاعباً إماراتياً ودولياً.

وأكد إبراهيم خادم، عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن الحضور الرياضي الإماراتي في الإمارات الدولية للتزلج الحر يمثل نسبة 75%، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات الشتوية في الدولة، وتعزيز مشاركة المواهب الوطنية في المنافسات الدولية. وأضاف إن هذه البطولات لا تقتصر أهميتها على التنافس وتحقيق النتائج، بل تسهم في بناء جيل رياضي إماراتي قادر على اكتساب الخبرة، ومواكبة المستويات العالمية، ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.

وتأتي البطولة في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشتوية، وتعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير منصات تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الرياضيين.

وتستكمل سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي الشهر المقبل بإقامة منافسات البطولة الدولية للتزلج المتعرج.