تحدي دبي للتجديف.. فعاليات رياضية استثنائية

أكد يعقوب الزرعوني، مدير أول تحدي دبي للياقة، لـ «البيان»، أن «تحدي دبي للتجديف»، سينطلق في 7 و8 نوفمبر المقبل، بموقع سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما أن المشاركة مجانية، لكن التسجيل المسبق إلزامي. وتُتاح تجارب الكاياك للمسجلين بحسب توافر الأماكن.

منوهاً إلى أنه تتوافر المعدات وسترات النجاة وإرشادات السلامة، إضافة إلى مواقف للسيارات وغرف لتبديل الملابس ومنافذ للطعام والشراب.

وأضاف يعقوب الزرعوني: «ستُقام الدورة الرابعة يومي 7 و8 نوفمبر 2026 في سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة». وتشمل جلسات يوغا صباحية جديدة، تضاف لأول مرة هذا العام إلى جلسات اليوغا عند الغروب التي كانت متاحة في نسخة 2025. وبرنامج متنوع يجمع بين التدريب على التجديف، والتحديات المائية، وتجارب قوارب الكاياك، واليوغا على ألواح التجديف. إضافة إلى تسهيلات المشاركة التي تشمل توفير المعدات وخدمة حافلات مجانية بين دبي وحتا».

موضحاً أن الحدث يستهدف أيضاً فئة أصحاب الهم، من خلال توفير قوارب كاياك متعددة الأشخاص وقد تكون أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم مقارنة بألواح التجديف وقوفاً، إضافة إلى نقاط دخول وخروج ميسّرة، جرى تجهيز نقاط الدخول والخروج لتسهيل تنقل أصحاب الهمم ومشاركتهم في الأنشطة، ومرافق مهيأة للكراسي المتحركة. كما سيتواجد فريق متخصص لمساعدة أصحاب الهمم وإرشادهم وتسهيل وصولهم إلى الجلسات والأنشطة.

أهداف

كما تطرق يعقوب الزرعوني في حديثه إلى أبرز أهداف تحدي دبي للتجديف 2026، وقال: «نهدف إلى تشجيع الرياضة للجميع، إتاحة فرصة مجانية لممارسة نشاط بدني يناسب المبتدئين والمتمرسين، والمساهمة في تحقيق هدف 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً. وتعزيز الروابط الأسرية، من خلال تشجيع العائلات على ممارسة الرياضة معاً، خصوصاً مع تزامن الحدث مع «عام الأسرة 2026». والتعريف بحتا وجهة رياضية وسياحية بتشجيع السكان والزوار على اكتشاف طبيعتها الجبلية والاستمتاع بالأنشطة الخارجية. إلى جانب ترسيخ العادات الصحية بتشجيع المشاركين على مواصلة ممارسة الرياضة بعد انتهاء التحدي، وإتاحة التجربة لمختلف الأعمار والقدرات».

أنشطة

تجدر الإشارة إلى أن أنشطة تحدي دبي للتجديف في حتّا، تشمل حصص التجديف وقوفاً بإشراف مختصين، لتعلّم الوقوف والتوازن والتحكم باللوح. وتحدي التجديف، واليوغا الصباحية، ويوغا الغروب، وقوارب الكاياك، والأنشطة المائية لأصحاب الهمم.