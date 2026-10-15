«فيديو».. سيف النعيمي: سباق جائزة أبوظبي للفورمولا 1 على حلبة ياس في موعده دون تغيير





أكد سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، إقامة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026 في موعده المحدد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل على حلبة مرسى ياس، مشدداً على عدم وجود أي تغيير في موعد السباق، وأن الاستعدادات التنظيمية تسير وفق الخطط الموضوعة، تمهيداً لاستضافة الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، كما جرت العادة في أبوظبي.



وقال سيف النعيمي لـ«البيان الرياضي» على هامش اللقاء الإعلامي، في حلبة مرسى ياس بحضور علي البشر، مدير الحلبة، إن الاستعدادات للسباق تسير بوتيرة متسارعة، مع دخول التجهيزات لتنظيم الحدث مراحلها النهائية، مؤكداً أن أبوظبي تواصل العمل بالتنسيق مع شركائها والجهات المعنية لضمان تقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة الإمارة على خريطة رياضة السيارات العالمية.



وأضاف أن التصريحات الرسمية الصادرة عن رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أكدت استمرار إقامة السباقات الختامية للموسم في أبوظبي، مشدداً على الجاهزية الكاملة لتنظيم الحدث في موعده، وأن التركيز ينصب حالياً على استكمال التحضيرات وتقديم تجربة متكاملة للجماهير والزوار.



إقبال متزايد

وكشف النعيمي أن الطلب على تذاكر سباق هذا العام يسجل مستويات قوية، إذ تجاوزت المبيعات 75% قبل 50 يوماً من موعد الحدث، متقدمة على وتيرة المبيعات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك زيادة في الإقبال الدولي خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بالسباق والاستعداد للسفر إلى أبوظبي لحضور منافساته.



وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تسجيل أرقام حضور جديدة، في ضوء المؤشرات الحالية، موضحاً أن نسخة 2025 حققت أرقاماً قياسية، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري للسباق خلال عطلة نهاية الأسبوع نحو 339 ألف متفرج في الحلبة، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نسخة 2026 أثراً سياحياً واقتصادياً أكبر للإمارة.



وأشار النعيمي إلى أن الإنفاق المباشر لحاملي التذاكر خلال السباق العام الماضي 2025 تجاوز 1.3 مليار درهم، وشمل التذاكر والسفر والإقامة الفندقية والطعام والخدمات داخل أبوظبي، مؤكداً أن تقييم الأثر الاقتصادي للنسخة الجديدة سيجرى بعد انتهاء الحدث.



توسعة قياسية لـ«البادوك»

وأوضح النعيمي أن نسخة 2026 ستشهد مجموعة من الإضافات النوعية، في إطار استراتيجية مستمرة للارتقاء بتجربة الجماهير وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المصاحبة للسباق، مشيراً إلى أن أبرزها توسعة نادي البادوك ليتجاوز عدد المستفيدين منه 12 ألف شخص، بما يعزز مكانته بوصفه الأكبر من نوعه ضمن روزنامة البطولة.



ثنائي الإمارات في الفورمولا 3

وأعرب النعيمي عن فخره بتمثيل سائقين إماراتيين، هما راشد الظاهري وكيانو الأزهري للإمارات في بطولة العالم للفورمولا 3، ضمن السباقات المصاحبة للحدث، معتبراً هذه الخطوة إنجازاً مهماً لمسيرة تطوير المواهب الوطنية في رياضة السيارات.



وأكد أن وصول السائقين إلى هذا المستوى يعكس ثمار برامج اكتشاف المواهب والتطوير التي احتضنتها أبوظبي، بدءاً من سباقات الكارتينغ وصولاً إلى الفئات الاحترافية، معرباً عن أمله في رؤيتهما ضمن منافسات الفورمولا 1 خلال العامين المقبلين.



وختم النعيمي مؤكداً أن جائزة أبوظبي الكبرى تمثل ثمرة منظومة متكاملة من الشراكات والخبرات المحلية، بمشاركة نحو 40 ألفاً من العاملين المعتمدين وأكثر من 230 شركة مقرها دولة الإمارات، إلى جانب 1500 متطوع، 90% منهم من المواطنين، مشدداً على جاهزية الفرق المنظمة لتقديم نسخة متميزة تحتفي برياضة السيارات وتعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى.



