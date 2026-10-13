509 طلبات ترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها العاشرة



أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، والمقامة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات، عن إغلاق باب الترشح لنسختها العاشرة بعد استقبال 509 طلبات ترشح من 13 دولة عربية مسجلة، بارتفاع النسبة إلى 96 % مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في حجم المشاركة والمكانة التي رسختها الجائزة على مستوى الوطن العربي.

كما واستقبلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عدد 224 طلب ترشح من دولة الإمارات، و88 طلباW لفئة أفضل رياضية إماراتية، و110 طلبات لفئة أفضل رياضية عربية. ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز الدورة العاشرة في 11 نوفمبر المقبل.



نمو

وأوضح عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن عدد طلبات الترشح للنسخة العاشرة ارتفع بنسبة 96 % مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس النمو المستمر في حجم المشاركة والمكانة التي رسختها الجائزة على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن هذا النمو الكبير يعكس المكانة التي بلغتها الجائزة والثقة التي اكتسبتها عبر نسخها السابقة، ويعزز مستوى المنافسة ويؤكد تنامي حضورها على الساحة الرياضية العربية.



وأضاف العواني، أن تلقي 509 طلبات للنسخة العاشرة يعكس تطور الجائزة واتساع المشاركة العربية فيها، وحرص الرياضيين والمؤسسات على المشاركة في منصة للاحتفاء بإنجازات رياضة المرأة. وأشار إلى أن الجائزة تدخل مرحلة التقييم والتحكيم وفق المعايير المعتمدة، وصولاً لتكريم أصحاب الإنجازات والنماذج الملهمة في تطوير الرياضة النسائية.



مكانة

جاء النمو المتواصل في حجم المشاركة والمكانة، التي رسختها الجائزة على مستوى الوطن العربي يعكس فعلياً اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة وبرسالتها في الاحتفاء بالإنجاز والتميز في الرياضة النسائية. كما ويعزز من مستوى المنافسة ويؤكد تنامي حضور الجائزة على الساحة الرياضية العربية.



تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز النسخة العاشرة 2.2 مليون درهم، موزعة على 9 فئات فردية وجماعية، تشمل أفضل رياضية عربية، وأفضل رياضية إماراتية، وأفضل رياضية بارالمبية، وأفضل رياضية ناشئة، وأفضل مدرب أو مدربة، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي، وأفضل أسرة رياضية، وأفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية، إلى جانب فئة أفضل فريق. فيما ستُمنَح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، التي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية أسهمت بفاعلية في دعم وتطوير الرياضة النسائية.



استراتيجية

تشغل رياضة المرأة الإماراتية جانباً مهماً في الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، سعياً لتعزيز مشاركتها في البطولات المحلية والدولية، وحضورها في مواقع اتخاذ القرار الرياضي.



وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدار عام كامل، كما تسعى لتعزيز التنافسية والتميز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة.



كما تعتبر الجائزة في حد ذاتها تحفيزاً لكل رياضية إماراتية وعربية للفوز والتميز، وتكريم كل صاحبات الإنجازات في مختلف الميادين الرياضية، إلى جانب دعم وتمكين الرياضيات وتسليط الضوء على قصص نجاحهن الملهمة.