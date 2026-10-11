أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. 16 عاماً لترسيخ الإرث وصناعة المستقبل



في ذكرى تأسيسها، تحتفي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بمرور 16 عاماً على مسيرة حافلة لتمكين المرأة، مُجسدة رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة في مختلف مراحل مسيرتها الرياضية، ودعمَ حضورها لاعبةً ومدربةً وحَكَمةً وإداريةً وقياديةً، بما يسهم في بناء أجيال من الكفاءات النسائية، وتطوير الرياضة النسائية في دولة الإمارات.



إرث

كما تأخذ أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على عاتقها، ترسيخ إرث رياضي وصناعة البطلات، أسهم وباقتدار في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات الرياضية. ولتواصل الأكاديمية مسيرتها نحو مزيد من الإنجازات، برؤية طموحة تؤمن بدور المرأة في صناعة المستقبل الرياضي. وليس هذا فحسب، إذ تواصل الأكاديمية، مع دخول عامها السابع عشر، توسيع أثرها في الرياضة النسائية، وإتاحة فرص التدريب والتنافس، بما يدعم حضور المرأة في مختلف أدوار القطاع الرياضي، ويرسِّخ مكانة أبوظبي وجهةً داعمةً لتطوُّر الرياضة النسائية.



منظومة

وعلى امتداد الأعوام، ومنذ تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عام 2010، حرص طاقم عمل الأكاديمية الاستثنائي، والذي يدرك تماماً أساسيات الإبداع الرياضي، على خلق جهود رائدة في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجال الرياضي، وذلك عبر منظومة متكاملة وشاملة، تتضمن اكتشاف المواهب وتنمية القدرات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير المعارف، وتوفير فرص التدريب والتنافس، والاحتفاء بالإنجازات، مستندة في ذلك إلى مرافق رياضية متخصِّصة، وبرامج ومبادرات وبطولات محلية وإقليمية ودولية.



دعم

يمتد مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على مساحة تقارب 13.870 متراً مربعاً، ويضم المقر مرافق داخلية وخارجية تدعم ممارسة أكثر من 10 رياضات. وتشمل هذه المرافق صالات للاسكواش، والفنون القتالية، وصالة متعددة الاستخدامات للكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد وغيرها من الرياضات، إلى جانب ملعب كرة القدم، ومضمار الجري، وملعبَي البادل وصالة البولينج، فضلاً عن مكتبة ثقافية ورياضية وقاعة للندوات.



بطولات

تنظِّم الأكاديمية العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في أكثر من 15 رياضة، ومن أبرزها كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، التي بلغت نسختها الثالثة عشرة في عام 2026 بجوائز إجمالية قدرها مليون درهم للمنافسات المحلية والدولية. كما استقطبت النسخة الثامنة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، أكثر من 160 لاعبة من جنسيات وفئات عمرية متعددة. أما في الألعاب الجماعية، شهدت النسخة الثالثة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات، مشاركة سبعة فِرق من ستة بلدان عربية، فيما جمعت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات ستة فِرق من خمسة بلدان. ويعكس استمرار هذه البطولات تنوُّع أجندة الأكاديمية، ودورها في توفير منصات تنافسية تربط الرياضة النسائية المحلية بمحيطها الإقليمي والدولي.



جائزة

وامتداداً لنهجها السامي في الاحتفاء بالإنجاز، تنظم الأكاديمية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، حيث تجسد الجائزة، ومنذ انطلاقتها، رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، ولتصبح الجائزة اليوم واجهة مشرفة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.