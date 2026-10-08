إماراتيات استثنائيات في ألعاب القوى.. بطولات عالمية في الرمح والقرص ورفع الأثقال

لم تعد طموحات الرياضيات الإماراتيات مقتصرة على الرياضات التقليدية، بل امتدت لتشمل ألعاب القوى مثل رمي الرمح والقرص ورفع الأثقال، حيث تتطلب هذه الرياضات مزيجاً نادراً من التكنيك الدقيق، والصلابة الذهنية التي لا تلين أمام التحديات. وفي ساحات رمي الرمح والقرص، نرى بطلات إماراتيات يرسمن بمسار أذرعهن طموح وطن لا يعرف المستحيل.

وفي محصلة السطور التالية، أكدت شابات إماراتيات من خلال حديثهن لـ«البيان» بأنهن لا يطاردن الميداليات الذهبية فحسب، بل يمارسن دوراً ريادياً في تغيير الصورة الذهنية للمرأة في المجتمع، ليصبح التميز في رمي الرمح والقرص أو رفع الأثقال رمزاً استثنائياً للقدرة على كسر الحواجز في طريق الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وكشفت مريم أحمد الزيودي، البطلة الإماراتية البارالمبية لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي- نادي خورفكان للمعاقين، لـ«البيان»، عن استعدادها للمشاركة في بطولة آسيا التي سيتم تنظيمها في اليابان في أكتوبر الجاري، بعد حصولها على 3 ميداليات في بطولة «أوسترافا الدولية» بالتشيك، الميدالية الذهبية في ألعاب القوى «رمي الرمح»، والميدالية الفضية في رمي القرص، والبرونزية في دفع الجلة، كما شاركت في بطولة «أولموس جراند بريكس» بالتشيك أيضاً، ونالت ميداليتين فضيتين في دفع الجلة ورمي القرص.

أما في شهر يونيو الماضي، فقد حصلت البطلة مريم الزيودي خلال مشاركتها في بطولة تونس الدولية لألعاب القوى على ميداليتين: فضية في دفع الجلة وبرونزية رمي القرص.

طموح

في حين تعتلي البطلة البارالمبية عائشة حسن حميد المطيوعي «19 عاماً»، بطلة رفع الأثقال لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، منصات التتويج، بعد تحطيمها للأرقام القياسية في رفع الأثقال، ليرتفع معها سقف الطموح لكل فتاة إماراتية، محولة تحدياتها الجسدية إلى وقود لانتصارات رياضية عالمية ترفع علم الدولة عالياً.

وقالت عائشة المطيوعي: فزت ببرونزية بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم دبي 2022، حيث شارك في البطولة 243 لاعباً ولاعبة من 40 دولة تنافسوا في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، ونجحت في الفوز بالميدالية البرونزية لفئة الكبار وزن 86 كجم، لأكون أصغر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، كما فزت ولله الحمد بجائزة أفضل لاعبة ناشئة من فئة أصحاب الهمم، وذلك في حفل نموذج دبي للتفوق الرياضي، لتحقيقي المركز الأول في 5 بطولات دولية و3 بطولات محلية في رافعات القوى. وشاركت أيضاً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين وحصدت الميدالية الفضية ضمن مسابقة رفعات القوة. وليس هذا فحسب، إذ فزت بعدد 3 ميداليات ذهبية لبطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة.

وأضافت عائشة المطيوعي: كما شاركت في العديد من البطولات الدولية في كوريا، والبرتغال، والبحرين، وغيرها، وفي كل بطولة لا أسعى فقط للحصول على الإشادة، بل أهدف إلى انتزاع اعتراف كامل بقدرتي على التميز في الرياضات الصعبة مثل رافعات القوة أو رفع الأثقال.

بطولات

منذ انضمام البطلة هيفاء راشد النقبي إلى نادي خورفكان للمعاقين، شاركت في العديد من البطولات الرسمية المعتمدة والتي توزعت على بطولات محلية ودولية وعالمية وآسيوية. وأسفرت هذه المشاركات عن تحقيق 8 ميداليات: 4 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، و2 برونزية.

وقالت بطلة الإمارات: أجتهد فعلياً لأصبح بمشيئة الله تعالى إحدى الكفاءات الإماراتية الملهمة في رياضة أصحاب الهمم، ومثالاً حياً على التميز الرياضي المستدام، وتمثيل الدولة بصورة مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وكشفت هيفاء النقبي لـ«البيان» أنها نجحت في رفع ثقل 120 كيلوغراماً، وتسعى لتكثيف التدريبات من أجل رفع ثقل 130 كيلوغراماً، للمشاركة في البطولات القادمة، وقالت: جميع مشاركاتي تمثل بالنسبة لي محطات تأهيلية مهمة، وفرصة لاكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي، كما تعكس في الوقت ذاته الجاهزية العالية والطموحات الكبيرة لتحقيق نتائج متقدمة.

وتمنت هيفاء النقبي من الجهات المعنية الحرص الدائم على استكشاف لاعبين موهوبين، يتم العمل على تطويرهم تصاعدياً وصولاً بهم إلى منصات التتويج العالمية، إضافة إلى أهمية إعداد جيل قادر على المنافسة في بطولات العالم ودورات الألعاب.