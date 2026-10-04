400 ألف درهم جوائز بطولة «الماجد كلاسيك» لبناء الأجسام

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الماجد كلاسيك 2026» عن تفاصيل النسخة الأولى التي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، بجوائز تبلغ قيمتها أربعمائة ألف درهم، وبمنافسات تشمل أوزاناً متعددة ضمن مختلف فئات رياضة بناء الأجسام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في فندق ماندارين جميرا بدبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائبه علي بن حيدر، ومحمد عبد العزيز الماجد، نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ونخبة من القيادات الرياضية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ثقته في تقديم نسخة أولى قوية، معرباً عن تطلعه لأن تحقق البطولة تميزاً على المستوى العالمي. في ظل الجهود المبذولة والخبرات المتوفرة. وتوجه بالشكر إلى الداعمين والكوادر التي أسهمت في تطوير بناء الأجسام الإماراتية، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الاتحاد واللجان على ما يقدمونه من عمل وجهد لخدمة اللعبة.

من جانبه، أعلن محمد عبد العزيز الماجد فتح باب التسجيل للمشاركة في مختلف منافسات البطولة، مؤكداً أن الهدف هو استقطاب أكبر عدد من الرياضيين وتقديم منصة حقيقية للمواهب لإبراز قدراتهم وتطوير إمكاناتهم. وأوضح أن طموح اللجنة يتجاوز النسخة الأولى نحو بطولة مستدامة تحجز مكانها على أجندة البطولات في السنوات المقبلة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري دعم الاتحاد بتوجيهات الشيخ عبدالله الشرقي لجميع اللجان المنظمة، مشيراً إلى أن تزايد عدد البطولات يفتح المجال أمام اكتشاف المواهب وصقلها.

وعلى صعيد التحكيم، أوضح فيصل الزعابي أن البطولة ستشهد مشاركة 17 حكماً بينهم 11 من الإمارات، وثلاثة من الاتحاد الدولي، وثلاثة من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتولى الكابتن يونس موسى مهام مدير البطولة.