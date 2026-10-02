أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. أجندة حافلة في أكتوبر













تستهل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية شهر أكتوبر بأجندة حافلة من الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية وورش العمل المتخصصة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير المواهب، وتعزيز المشاركة، وتمكين المرأة، بما يرسخ حضورها في مختلف المجالات الرياضية. وفي 7 أكتوبر الجاري ستنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، ورشة عمل بعنوان "الوقاية من الإصابات الرياضية وطرق الاستشفاء الحديثة"، سيقدمها الدكتور عبدالله الرحومي، بهدف التعريف بأهمية الوقاية من الإصابات الرياضية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث أساليب الاستشفاء الرياضي.

نشاط مكثف

وشهد شهر سبتمبر الماضي في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، سلسلة من المحاضرات التعليمية، وذلك ضمن برنامج "دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة"، والهادف إلى تطوير الكفاءات، وتعزيز المهارات، إلى جانب الافتتاح المبدئي لصالة البولينج في مقر الأكاديمية، والتي تمثل إضافة نوعية إلى مرافقها الرياضية المخصصة للسيدات، وذلك بعد استكمال أعمال التجهيز الشاملة للصالة ومرافقها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في رياضة البولينغ، وأحدث التجهيزات الفنية وأنظمة التشغيل الحديثة، بما يضمن توفير تجربة رياضية متكاملة للاعبات، كما تتميز بكونها مخصصة بالكامل للسيدات. إلى جانب استضافة تدريبات المصارعة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمصارعة في صالة الأكاديمية، وذلك ضمن جهود الأكاديمية المتواصلة لتوفير بيئة رياضية وتعليمية تسهم في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في القطاع الرياضي.

دعم أم الإمارات

تحظى المرأة الإماراتية بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وحرص سموها على تعزيز دور المرأة وتمكينها، وتعزيز مسيرتها في مختلف المجالات، عبر توفير المرافق والبرامج والمبادرات التي تسهم في إثراء حضورها الرياضي والثقافي والمجتمعي.