ريسة الفلاسي: أحمد بن راشد قائد استثنائي في دعم الحركة الرياضية في الإمارات



قالت ريسة الفلاسي، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم لاعبة منتخب الإمارات للبوتشيا: يُعد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحد القادة البارزين والاستثنائيين في دعم الحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس هذا فحسب، إذ إنه له إسهاماته الرفيعة في انتشار العديد من الرياضات في الدولة، إذ كان يتيح ويمنح الفرص لأي شخص يريد أن يشق طريق النجاح في القطاع الرياضي. وبرزت مآثر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مجالات رياضية أخرى، ولا سيما سباقات الخيل والرياضات البحرية.

وأضافت عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية: كما أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أحد الرجال الذين تركوا أثراً طيباً في نفوس كل من عرفهم واقترب منهم. كان رحمه الله مثالاً للطيبة والهدوء والرزانة والكرم، وكان حضوره يحمل الكثير من الاحترام والمودة، بعيداً عن التكلف، قريباً من الناس والرياضة وأهلها.



وواصلت: بحكم مسيرتي في المجال الرياضي، وكوني عضواً في اللجنة البارالمبية الوطنية وعضواً في مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أشعر بأن رحيل رجلٍ بهذه المكانة هو فقدٌ للوسط الرياضي ولجيلٍ عرف قيمة الرجال الذين أعطوا للرياضة من وقتهم وجهدهم ومحبتهم. رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فقد ترك إرثاً رياضياً وإنسانياً، وسيرةً طيبة ستظل حاضرة في ذاكرة كل من عرفه وأحبه.