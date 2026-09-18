صالح الجزيري: السوبر الأوروبي للسلة فرصة استثنائية للجمهور

أكد صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في تصريح خاص لـ«البيان» أن استضافة النسخة الافتتاحية من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة طموح أبوظبي المتواصل لترسيخ مكانتها وجهةً عالمية رائدة لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية. وتحظى كرة السلة بشعبية واسعة وقاعدة جماهيرية عالمية، ما يجعلها فرصة نوعية لتعزيز حضور أبوظبي دولياً والتعريف بما تتميز به الإمارة من مقومات وتجارب استثنائية أمام شريحة كبيرة من الجمهور حول العالم. وقال: «يجسد تعاوننا مع الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» نهجنا الاستراتيجي في استقطاب الفعاليات العالمية النوعية التي تسهم في تعزيز جاذبية أبوظبي، وتحقق أثراً اقتصادياً وسياحياً مستداماً. ويسعدنا أن نرحب بنخبة من أفضل فرق كرة السلة ومشجعيها في أبوظبي، ونتطلع إلى أن تشكل زيارتهم فرصة لاكتشاف ما تزخر به الإمارة من تجارب ثقافية وسياحية استثنائية، والتعرف عن قرب إلى كرم ضيافتها الأصيل».

فيما قال تشوس بوينو، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ»، لـ«البيان»: «سعداء بتنظيم النسخة الافتتاحية من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة في أبوظبي. ومنذ الخطوات الأولى لهذه المبادرة، جمعتنا بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانة البطولة الجديدة بوصفها تجربةً رياضيةً متميزةً وحدثاً عالمياً مرتقباً يستقطب نخبة من الفرق الأوروبية، ويقدم منافساتها للجمهور في المنطقة. وتُعد أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة البطولة، ونشكر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تعاونها الوثيق ودعمها المستمر. ونتطلع إلى إقامة المزيد من منافسات كرة السلة الأوروبية رفيعة المستوى وتوفير تجارب لا تُنسى لمشجعينا في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، التي تُشكل سوقاً رئيسياً لنمونا وتوسعنا. وبعد النجاح اللافت لمنافسات المربع الذهبي للدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليغ» عام 2025 في أبوظبي، وانضمام نادي دبي لكرة السلة إلى الدوري، سنواصل توسيع حضورنا وتعزيز تواصلنا مع المشجعين في المنطقة».