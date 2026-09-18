بطولة نادي أبوظبي لألعاب القوى للسيدات تنطلق في 26 سبتمبر

ينظم نادي أبوظبي لألعاب القوى بطولة السيدات، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية بمشاركة نخبة من العداءات واللاعبات في منافسات السرعة، والتحمل، والرمي، والوثب. ويتمثل جدول المسابقات في 100 متر عدو، و800 متر جري، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب العالي. وذلك تحديداً في يوم السبت الموافق 26 سبتمبر. ويؤكد نادي أبوظبي لألعاب القوى التزامه بدعم المرأة، وتوفير البيئة الاحترافية لتطوير مهاراتها واعتلاء منصات التتويج.

وفي هذا الجانب، أكدت فاطمة الرميثي رئيسة لجنة رياضة المرأة بنادي أبوظبي لألعاب القوى، من خلال تصريح لها، على منصة الاتحاد، على «انستقرام»، أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وقدرتها على تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات الرياضية بفضل ما تحظى به من دعم وثقة وفرص متكافئة. وقالت: «يولي نادي أبوظبي لألعاب القوة اهتماماً كبيراً بتطوير رياضة المرأة من خلال اكتشاف المواهب الإماراتية، وصقل قدراتها وتوفير البيئة المناسبة لجميع اللاعبات للمنافسة، وتحقيق نتائج متميزة محلياً وخارجياً»، وأضافت «الإنجازات التي تحققها اللاعبات تشكل دفعاً لبناء جيل جديد من البطلات القادرات على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة». مؤكدة أهمية مواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وتوسيع قاعدة ممارسة ألعاب القوى بين الفتيات.

ووجهت الرميثي رسالة إلى لاعبات النادي والفتيات الإماراتيات، ودعت فيها إلى التمسك بالطموح والإصرار، والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل من أجل رفع علم دولة الإمارات في المحافل الرياضية.

وتحرص المرأة الإماراتية على مواصلة ترسيخ حضورها على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، مدعومة برؤية وطنية جعلت تمكينها أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية، لتتحول إنجازاتها المتواصلة إلى نموذج يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل. وليس هذا فحسب، إذ تشهد دولة الإمارات تطوراً نوعياً واستثنائياً في مسيرة الرياضة النسائية، عبر إطلاق استراتيجيات متكاملة هدفت إلى توسيع قاعدة الممارسة، وصقل المواهب، وتأهيل اللاعبات للمنافسة على أعلى المستويات، إلى جانب تعزيز حضور الكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار داخل الاتحادات والهيئات الرياضية العربية والقارية والدولية، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات المرأة الإماراتية وكفاءتها القيادية.