«الريشة الطائرة الإماراتية».. جهود استثنائية لتطوير المواهب وتعزيز الحضور عالمياً

يحفل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بعدد من الفتيات، صاحبات الإنجازات الاستثنائية، وهن في الوقت ذاته لاعبات المنتخب الوطني في بطولة آسيا للريشة الطائرة تحت 15 و17 عاماً. ويواصل الاتحاد حرصه التام على بناء منظومة قادرة على إعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات لتمثيل دولة الإمارات والمنافسة على منصات التتويج الآسيوية والعالمية والأولمبية. «البيان» زارت مقر الاتحاد، والتقت عدداً من الفتيات البطلات اللاتي أشدن بجهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، لتشكيل قاعدة قوية لمستقبل اللعبة الأولمبية في الدولة.

وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في حديثها لـ «البيان»: «أعتز بما حققه لاعبات ولاعبو المنتخب، وفي الوقت ذاته لا بد من مواصلة العمل على تطوير المواهب الشابة وتعزيز حضور الريشة الطائرة الإماراتية في البطولات القارية والدولية. وطموحنا يتجاوز تحقيق ميدالية أو إنجاز واحد، إلى بناء جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة آسيوياً وعالمياً وأولمبياً».

مشيرة إلى أن الاتحاد يتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشباب في القاهرة، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، وبطولة غرب آسيا في البحرين.

كما التقت «البيان» عدداً من البطلات في رياضة ريشة كرة الطائرة وهن، لاعبات المنتخب الوطني، اللاتي أكدن أن اللعبة تشهد نمواً كبيراً في جماهيريتها يترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد اللاعبات.

وفي هذا الإطار قالت اللاعبة البطلة آمنة خالد محمد: «سعيدة لانضمامي لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة. حققت عدداً من الإنجازات الرياضية، وأطمح دائماً إلى حصد الميدالية الذهبية. وأشيد بجهود الاتحاد، لا سيما سعادة نورة الجسمي، وحرصها الحثيث على اكتشاف وتنمية المواهب، وتوفير المزيد من الفرص للمشاركة في مستويات تنافسية عالية».

كما أشادت البطلة حياة عبد الرحمن بجهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ودعم اللاعبات لتحقيق الإنجازات. ومن جانب آخر، لدى اللاعبة حياة أكثر من 15 مشاركة في اللعبة، وحصدت أكثر من 15 ميدالية ذهبية. ولا تزال تطمح للمزيد.

وأشارت البطلة دانة أحمد محمد، إلى مشاركتها في بطولات الاتحاد بمعنويات عالية، وليس هذا فحسب، إذ تعتبر كل مشاركة بالنسبة لها تحدياً جديداً، وإضافة مميزة لاكتساب الخبرة، والمنافسة على الميداليات الملونة.

وقالت البطلة لجين أبو سالم: «حصدت ولله الحمد 6 ميداليات ذهبية، من خلال مشاركتي في 10 منافسات أو بطولات. وأجتهد لتقديم أفضل تمثيل للرياضة الإماراتية». وأشادت بجهود الاتحاد في توفير جميع الإمكانات اللازمة، من خلال رؤية استراتيجية واضحة وبرنامج إعداد طويل المدى، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضور الريشة الطائرة الإماراتية في البطولات الدولية.