اتحاد الإمارات للريشة الطائرة يحتفي بأبطال آسيا ويكرّم شركاء النجاح

احتفى اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بإنجازات لاعبي المنتخب الوطني في بطولة آسيا للريشة الطائرة تحت 15 و17 عاماً – الصين 2026، وذلك خلال حفل تكريم أقامه الاتحاد تقديراً للنتائج المتميزة التي حققتها البعثة، ولجهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب تكريم الجهات والشركاء الداعمين لمسيرة المنتخب.

واستُهل الحفل بكلمات ترحيبية من نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد، وناصر خميس المري الأمين العام، أعربوا خلالها عن اعتزازهم بما حققه لاعبو المنتخب، مؤكدين أهمية مواصلة العمل على تطوير المواهب الشابة وتعزيز حضور الريشة الطائرة الإماراتية في البطولات القارية والدولية.

وقالت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة: «نفخر بما حققه لاعبونا في بطولة آسيا، فهذا الإنجاز يعكس التطور الفني الذي تشهده الريشة الطائرة الإماراتية، ونجاح منظومة العمل التي تجمع الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية وشركاءنا في تطوير المواهب. وطموحنا يتجاوز تحقيق ميدالية أو إنجاز واحد، إلى بناء جيل من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة آسيوياً وعالمياً وأولمبياً».

شهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يتقدمهم نورة الجسمي رئيس الاتحاد، إلى جانب سالم المزروعي نائب الرئيس، وناصر خميس المري الأمين العام، وحسين الأميري المدير المالي للاتحاد، وعارف نظام بهالدار رئيس لجنة شؤون الأكاديميات.

عقب الكلمات، انطلقت مراسم التكريم، حيث كرّم الاتحاد لجنة المواهب الإماراتية ودعم الرياضة الوطنية تقديراً لرعايتها ودعمها، كما تم تكريم لجنة النخبة، إلى جانب الشركات والجهات الداعمة التي أسهمت في مساندة المنتخب وبرامجه التحضيرية.

شمل الحفل تكريم 30 لاعباً ولاعبة من بعثة المنتخب الوطني، وفي مقدمتهم ريان ملهان، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي تحت 17 عاماً، إلى جانب الميدالية البرونزية في زوجي تحت 17 عاماً التي حققها مع زميله آدم جيسلين.

من جانبها، أكدت نورة الجسمي أن الإنجاز الآسيوي يمثل محطة ضمن مسار طويل لتطوير المواهب، مشيرة إلى أن الاتحاد يتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للشباب في القاهرة، ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، وبطولة غرب آسيا في البحرين.

ويأتي الحفل في إطار نهج اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في تكريم أصحاب الإنجازات وشركاء النجاح وتحفيز المواهب الشابة، ومواصلة بناء منظومة قادرة على إعداد أجيال من اللاعبين واللاعبات لتمثيل دولة الإمارات والمنافسة على منصات التتويج الآسيوية والعالمية والأولمبية…