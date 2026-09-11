مبادرة رياضية تعزز جودة الحياة لكبار المواطنين في عجمان

نظّم فريق عجمان التطوعي المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وبالتعاون مع وزارة الأسرة، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، وبالشراكة مع إحدى الصالات الرياضية، مبادرة رياضية، حملت اسم «صحتكم أمانة 2»، تزامناً مع رؤى وأهداف «عام الأسرة»، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الهادفة إلى دعم صحة كبار المواطنين، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة مستدام، والتي تمت بدعم من شركاء النجاح.

وتضمنت المبادرة دورة رياضية مجانية لمنتسبي مركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان، التابع لوزارة الأسرة، تمتد لمدة ثلاثة أشهر في صالة «فت تو فت جيم»، بمنطقة الجرف الصناعية 3، بما يتيح للمشاركين، ممارسة التمارين الرياضية، بصورة منتظمة ضمن بيئة محفزة وآمنة، وتشجعهم على تبنّي نمط حياة صحي ونشط.

وقال الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، في حديثه لـ«البيان»: «تمثل صحة كبار المواطنين ورفاههم، أولوية أساسية ضمن برامج الفريق ومبادراته المجتمعية. ومن جانب آخر تجسد المبادرة الرياضية مدى إيمان الفريق بأهمية الاستثمار في صحة كبار المواطنين؛ باعتبارهم ثروة إنسانية وخبرة وطنية لا تقدر بثمن». مضيفاً: «كما تهدف المبادرة إلى دعم فئة كبار المواطنين، وتوفير الفرصة لهم لممارسة الرياضة، والتعرف إلى أفضل ممارسات التغذية السليمة، والتعامل مع حالات الإجهاد. وأنوه إلى أن المبادرة في الوقت ذاته تسهم في تعزيز صحتهم وجودة حياتهم، ونؤمن بأن الاهتمام بصحتهم ورفاههم هو استثمار حقيقي في مستقبل المجتمع، لما يمثلونه من حلقة وصل بين الأجيال. والتأكيد أيضاً على أن الرياضة مساحة جامعة تتجاوز الفروق العمرية».

وأشار إلى أن المبادرة تؤكد على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمعية، والقطاع الخاص، في إطلاق برامج نوعية، تخدم كبار المواطنين، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الصحية والاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية؛ الداعمة للأسرة وترسيخ مكانة كبار المواطنين ودورهم المحوري في المجتمع.

وقد أشاد كبار المواطنين بالمبادرة التي تم إطلاقها، بهدف تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط، والتواصل المباشر مع المتخصصين في الرعاية الصحية.

ويواصل فريق عجمان التطوعي، تنفيذ مبادراته المجتمعية، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التطوع والعطاء، بما يسهم في دعم المبادرات الصحية والمجتمعية، وتحقيق أثر مستدام، يعود بالنفع على أفراد المجتمع.