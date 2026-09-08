رماة إماراتيون يخوضون البطولات المفتوحة العملية IPSC بمستويات عالمية

يجتهد طاقم عمل فريق «عزم» للرماية، الفريق الإماراتي المتخصص في رياضة الـ IPSC، الرماية العملية، في تحقيق العديد من الأهداف المتمثلة في تطوير مستوى الأداء، وخوض المنافسات والبطولات الدولية. وتجدر الإشارة إلى مشاركة الفريق مؤخراً في بطولة بولندا المفتوحة للرماية العملية، ولتصبح الإمارات الدولة العربية والخليجية الوحيدة المشاركة في البطولة وسط نخبة من المحترفين، وذلك في حضور يحمل اسم «عزم» المستلهم من يوم العزم الإماراتي، وليجسد الإرادة الإماراتية نحو تحقيق المنافسات الدولية.

وفي هذا الإطار قال محمد أحمد محمد، عضو في الفريق: استلهمنا اسم «عزم» من يوم العزم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مناسبة وطنية تُصادف 17 يناير من كل عام، وتُخلّد ذكرى صمود الدولة وتلاحم قيادتها وشعبها في مواجهة التحديات الأمنية وإدارتها للأزمات بحزم وقوة. كما أود التوضيح بأن ما جذبنا في الرماية أكثر، هي رماية IPSC، بمعنى إنها رماية غير تقليدية، بحيث تجمع بين السرعة والدقة والحركة والتركيز واتخاذ القرار تحت الضغط، وكل مرحلة في البطولة تختلف عن الثانية. وليس هذا فحسب، إذ شاركنا في العديد من المعسكرات وبطولات الـIPSC الدولية. خصوصاً في بولندا، ومن أبرزها Airbase Open: The Grand Slam 2026 وPolish Open 2026. إضافة إلى المشاركات الخليجية الفردية وذلك قبل الإعلان عن الفريق، لاسيما وأن هذه الرياضة معتمدة في بعض دول الخليج. مضيفاً: ولدينا مشاركات أخرى تتمثل في The Big Three في بولندا وBergen Open Halloween Edition في النرويج.

من جانبه، قال فهد غلام البلوشي، عضو في الفريق: حصدنا من خلال مشاركاتنا في البطولات على العديد من شهادات الشكر والتقدير وكان لها معنى خاص وكبير بالنسبة لنا، خصوصاً أننا كنا اللاعبين العرب والخليجيين الوحيدين المشاركين في بعض تلك البطولات. كما استطعنا ولله الحمد تحقيق نتائج ومراكز جيدة ومتقدمة من بين لاعبين محترفين لديهم خبرة كبيرة في هذه الرياضة. ونطمح فعلياً لتحقيق المراكز الأولى والوصول لمنصات التتويج».

وأوضح فهد البلوشي: بأنه من أكبر التحديات التي تواجه الفريق، هو عدم توافر ميادين متخصصة لــIPSC في دولة الإمارات، بحيث تسمح للاعبين فرصة التدريب، وصقل قدراتهم، بحيث يستطيعون صقل قدراتهم وأدائهم، والاستعداد للبطولات العالمية.