«متزلجي الإمارات» تختتم الموسم الصيفي بمشاركة 70 متدرباً ومتدربة

اختتمت أكاديمية متزلجي الإمارات برنامجها التدريبي الصيفي بتخريج أكثر من 70 متدرباً ومتدربة تراوحت أعمارهم بين 5 و15 عاماً، في تجربة رياضية أسهمت في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم في رياضة التزلج.

تستأنف الأكاديمية برنامجها التدريبي بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي في سبتمبر، لمواصلة رحلة التدريب وصناعة جيل جديد من متزلجي الإمارات، وشهدت الأكاديمية في موسمها الصيفي لهذا العام إقبالاً متزايداً على المعسكرات التدريبية ضمن في أجواء تجمع بين الرياضة والتعلم والترفيه، لإعداد جيل جديد من الراغبين في خوض تجربة التزلج وتطوير مهاراتهم.

نظمت الأكاديمية المعتمدة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية منذ انطلاقتها، 137 معسكراً صيفياً تدريبياً، فيما بلغ عدد المنتسبين إليها على مدار الأعوام الماضية نحو 800 متدرب، يشكل المواطنون منهم 86%.

وفي إطار عام الأسرة 2026 يحضر في نسخة هذا العام البعد المجتمعي بقوة، مع مشاركة عائلات اختارت أن تجعل من الرياضة تجربةً مشتركة تجمع أفراد الأسرة في أجواء إيجابية.

المعسكر لا يقدم مهارة رياضية فحسب، بل يفتح مساحة للتواصل والتفاعل وتحقيق تجربة عائلية، ويشجع الأطفال وأسرهم على تبني النشاط البدني أسلوباً للحياة، بما ينسجم مع توجهات عام الأسرة 2026، ويعزز مفاهيم الترابط وجودة الحياة.

يذكر أن الأكاديمية قدمت خلال مسيرتها نحو 9300 ساعة تدريبية، لتسهم في بناء قاعدة رياضية متخصصة، وتطوير المهارات الفنية والبدنية اللازمة لصناعة أبطال قادرين على تمثيل الإمارات في الاستحقاقات المحلية والدولية.