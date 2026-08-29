الكشف عن أغرب سبب لإصابات لاعبي التنس

انتقد نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف الكرات المستخدمة حالياً في البطولات الاحترافية، معتبراً أنها أصبحت أكثر بطئاً وأقل حيوية، وربط بينها وبين تزايد الإصابات في المعصم والمرفق والذراع لدى عدد من اللاعبين.

وقال زفيريف، المتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة "أصبحت الكرات أقل حيوية بعض الشيء، ويتعين عليك ضربها بقوة كبرى حتى تذهب إلى المكان المطلوب".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على هامش بطولة أمريكا المفتوحة "من هنا تأتي كل إصابات المعصم والمرفق ومشكلات الذراع".

وتشهد بطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، عودة الإسباني كارلوس ألكاراز بعد غياب لأكثر من أربعة أشهر بسبب إصابة في المعصم، في حين يغيب البريطاني جاك درابر بسبب إصابة في ذراعه اليسرى.

وأوضح زفيريف "ما زلت أعتقد أن الأمر يرتبط كثيراً بسطح الملعب والكرات".