صفعة واشتباك في مراسم الوزن قبل نزال على لقب ملاكمة

​ قام الملاكم البريطاني الشاب ‌في ​فئة وزن الثقيل، موسى إيتوما، بدفع الكرواتي فيليب هرجوفيتش الذي رد بصفعة خلال مراسم وزن الملاكمين، في ظل تصاعد ⁠التوتر قبل النزال الذي يجمع بينهما السبت على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للاتحاد ‌الدولي للملاكمة. ودخل إيتوما (21 عاما)، والذي يسعى ليصبح ثاني أصغر بطل ‌عالم في وزن الثقيل في تاريخ ‌الملاكمة بعد مايك تايسون، ‌في مشادة ‌كلامية مع هرجوفيتش.

وعندما استدار الكرواتي لمواجهة الكاميرات، دفعه ​إيتوما في ظهره، ‌مما ​تسبب في خروجه ⁠لفترة وجيزة عن المنصة.

استعاد هرجوفيتش توازنه وعاد إلى المنصة، وعندما ​تدخل ⁠منظم النزال ⁠فرانك وارن (74 عاما) ليفصل بينهما، صفع الملاكم البالغ من العمر ⁠34 عاما بيده اليمنى إيتوما قبل أن يفصل بينهما أفراد الأمن.

ويتمتع إيتوما (21 عاما) بسجل خال من الهزائم، حيث ‌حقق 12 فوزا بالضربة القاضية بين 14 انتصارا. ​أما هرجوفيتش (34 عاما) الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد 2016، فحقق 20 فوزا مقابل هزيمة واحدة ​فقط.