دولية كلباء لشباب الكرة الطائرة تنطلق بمشاركة 6 فرق خليجية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كلباء الدولية للكرة الطائرة للشباب، انطلاق منافسات النسخة الثانية من البطولة خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس الجاري، بتنظيم نادي كلباء الرياضي، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي وإشراف اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق، هي كاظمة الكويتي، ودار كليب البحريني، وصحار العُماني، ومنتخب الشارقة، إلى جانب فريقي الأشبال والناشئين بنادي كلباء الرياضي، حيث تتنافس الفرق على مدار أربعة أيام ضمن برنامج يتضمن 20 مباراة.

وتقام منافسات البطولة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الأولى عند الساعة التاسعة صباحاً، فيما تستمر المنافسات حتى السادسة مساءً، وسط أجواء رياضية وجماهيرية، مع تخصيص اللجنة المنظمة جوائز وسحوبات للجمهور خلال المباريات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة مساء أمس في واجهة كلباء المائية، بحضور إبراهيم سيف بن غافان ممثل مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور باسم حسن النقبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة للتمثيل الداخلي، وإبراهيم الدرمكي مدير البطولة إلى جانب أعضاء مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي وممثلي الأندية والفرق المشاركة.

وأكد راشد سعيد بن فريش الكندي أن تنظيم البطولة يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم القطاع الرياضي وتنمية المواهب، وتعزيز مكانة الرياضة كوسيلة لبناء الإنسان وترسيخ قيم التواصل والتسامح والتقارب بين الشعوب. وثمّن راشد الكندي دعم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي للقطاع الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً لمواصلة تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية النوعية في مدينة كلباء.

موضحاً إن النسخة الثانية من البطولة تهدف إلى توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب واكتشاف المواهب وصقلها، بما يعزز فرص رفد المنتخبات الوطنية بمواهب واعدة، إلى جانب إتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتبادل الخبرات والتجارب الرياضية.

وأضاف أن البطولة تسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة ومدينة كلباء على خارطة استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، مؤكداً أن أهدافها تتجاوز المنافسة الرياضية إلى بناء علاقات الصداقة والتواصل بين اللاعبين والفرق المشاركة.

وأشاد الكندي بالدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للأندية والفعاليات الرياضية، مثمناً دور اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في تطوير اللعبة ودعمها فنياً والإشراف على البطولة، كما أشاد بجهود اللجان المنظمة وكل الجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح الحدث. ورحب رئيس اللجنة المنظمة بالفرق والوفود المشاركة، متمنياً لهم إقامة طيبة في إمارة الشارقة ومدينة كلباء، والتوفيق والنجاح في منافسات البطولة.

وتطرق عبد الرحمن الدرمكي مدير البطولة للنواحي الفنية للبطولة لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة أعدت كأسين لكل فئة إلى جانب جوائز أخرى للفرق الفائزة، متمنياً التوفيق للجميع.