دبي لكرة السلة يتعاقد مع مدرب برشلونة





أنهى الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني السابق لبرشلونة، ولايته الثانية مع النادي الكتالوني مبكراً، رغم ارتباطه بعقد حتى عام 2028، لينتقل لتدريب دبي لكرة السلة حتى عام 2029.

ووقع باسكوال عقداً مع برشلونة في نوفمبر الماضي، مع وجود بند يسمح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الماضي، وهو ما قرر المدرب تفعيله.

ويتطلع باسكوال، الذي قاد برشلونة إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2010، إلى المنافسة على اللقب القاري مجدداً مع دبي لكرة السلة، حيث كشف المدير العام للنادي ديان كامينياشيفيتش عن رغبة المدرب الإسباني في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة.

وقال كامينياشيفيتش: «لقد رحل عن برشلونة رغم امتلاكه عقداً لمدة عامين، وتنازل عنه من أجل توقيع عقد جديد يشبه إلى حد كبير العقد الذي كان يملكه في برشلونة، ولذلك من المؤكد أنه لم يأتِ من أجل المال».