حادث سير ينهي حياة دارج شاب في سباق البرتغال

توفي المتسابق البريطاني فينلي ‌تارلينغ ​إثر حادث خلال المرحلة الثامنة من سباق البرتغال للدراجات، وفقا لما أعلنه فريقه، الجمعة.

وكان تارلينغ (19 عاماً)، متسابقاً ويلزياً ⁠متخصصاً في سباقات ضد الساعة، وانضم إلى فريق «إن.إس.إن ديفيلوبمينت» العام الماضي.

وقال فريقه: «بقلوب محطمة، نعلن ‌عن وفاة فينلي تارلينج في سباق البرتغال اليوم. كان فينلي ‌عضواً محبوباً للغاية في ‌فريقنا، والأهم من ذلك أنه كان ‌ابناً وأخاً ‌وصديقاً للعديد من الناس. سنفتقده كثيراً».

وقال ​مسؤولو السباق ‌في ​بيان: «يعرب منظمو سباق البرتغال والاتحاد ⁠البرتغالي للدراجات عن خالص تعازيهما لأسرة فينلي تارلينج ولزملائه في ​الفريق ⁠وكذلك ⁠لفريق إن.إس.إن ديفيلوبمينت وجميع أصدقائه ومحبيه، في ضوء هذا الحادث المأساوي، ⁠سيتم تحييد نتائج المرحلة حتى الوصول إلى مدينة فافي، وتحية لذكراه وحداداً عليه، لن تقام مراسم الاحتفال بالفوز بالمرحلة اليوم».

وقالت ‌هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية إن سيارة ​لا تتبع السباق كانت تسير في الاتجاه المعاكس صدمت تارلينغ وأودت بحياته.